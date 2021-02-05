Мы смотрим фильмы, читаем художественные книги и благодаря этому в нашей памяти откладываются различные способы выживания в экстремальных условиях. Не всегда они действенные, а иногда даже опасные для нашей жизни. Поэтому очень важно разрушить эти мифы, чтобы сохранить не только здоровье, но даже жизнь.

Источник: 24 канал

Возможно, вам кажется, что некоторые поступки в непредвиденных ситуациях вполне логичны и правильны. Но мы объясним, почему определенные способы выживания опасные и приведем альтернативные пути решения проблемы.

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1. Мох растет на деревьях с северной стороны

Вы до сих пор уверены в том, что мох растет на деревьях и камнях чисто с северной стороны? – Это не совсем так, ведь он растет там, где много влаги. То есть это может быть юг, запад или восток, а не только север. Если в вас нет компаса и вы заблудилась в лесу, то лучше ориентироваться на Полярную звезду.

2. Растереть обмороженные места

Когда мы длительное время находимся на холоде, то прежде всего рискуем обморозить уши, нос, а также пальцы на руках и на ногах. Растирать их нельзя, ведь после обморожения во время растирания можно повредить сосуды тканей.

Фото 92.mchs.gov

3. Яд при укусе змеи

Принято считать, что если человека укусит змея, нужно мгновенно отсасывать яд из раны. На самом деле это вряд ли поможет, ведь ядовитое вещество распространяется по организме с бешеной скоростью. Зато бактерии во время отсасывания могут еще больше усугубить состояние пострадавшего.

4. Делать вид мертвого во время встречи с медведем

Если вас преследует медведь, делать вид, что вы умерли бессмысленно и опасно. Медведь может начать исследовать неизвестный ему «предмет» и результат этого может вам не понравиться. Во время встречи с медведем лучше не делать лишних движений и осторожно без звуков отойти в безопасное место. Вы также можете предупредить встречу с хищником. Для этого просто будьте жизнерадостны в лесу: смейтесь, пойте, веселитесь. Такой шум может отпугнуть медведя.

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5. Пить воду из растений

Некоторые считают, что если появились жажда, а вода закончилась, то вполне безопасно пить жидкость из листьев растений. На самом деле это может быть опасно, ведь некоторые растения выделяют ядовитую жидкость, которая может быть опасной для человеческого организма.

Фото pixnio

6. Срочный поиск еды

Когда человек оказывается сам в лесу, первое, о чем он волнуется – поиск еды. На самом деле без еды мы можем прожить до шести недель, а без воды даже неделю не выдержим. Поэтому, сначала нужно подумать о том, что мы будем пить. Самый простой способ обеспечить себя жидкостью – натянуть тент, чтобы на нем собиралась роса.

7. Ударить акулу в нос или в глаз

В общем если вы ударите акулу в нос или глаз, она остановится на несколько секунд. Но не радуйтесь, ведь это от удивления. Будучи под водой, человек не способен нанести настолько сильный удар, чтобы уберечься от нападения. В такой ситуации лучше не паниковать и не делать лишних движений, чтобы не привлекать внимание и не провоцировать агрессию.

Фото zagony