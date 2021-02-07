В современном мире нас на каждом шагу может ожидать опасность. Именно поэтому мы должны быть физически сильными, выносливыми, а также сообразительными и хитрыми. Все это поможет нам найти выход даже в самых непредвиденных ситуациях.

Источник: 24 канал

Внимательно прочитайте и запомните эти советы, ведь рано или поздно они могут быть вам полезны.

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Помощь в лесу

Если вы решили погулять в лесу, в котором плохо ориентируетесь, то по возможности берите с собой спутниковый телефон. Конечно, такое устройство есть не у всех. Поэтому, если вы заблудились в лесу, попробуйте сначала в телефонном режиме попросить о помощи. Если сети нет, все равно напишите сообщение. Пока вы будете искать правильный путь, есть шанс, что сеть появится. В таком случае сообщение отправится автоматически.

После этого лучшим способом привлечь внимание является издание звонких звуков. Идеальный вариант – свист. Для того чтобы другие могли идентифицировать человеческий звук, свистеть нужно трижды и при этом максимально громко.

Свистеть не все умеют, поэтому можно использовать обычное зеркало для направления яркого света на кого-то или что-то. Для этого нужно зеркало повернуть к солнцу, а потом пытаться спроектировать луч на человека, которого вы увиділи, на дом или на горку.

Если вы решили искать верный путь и не сидеть на месте, советуем по дороге оставлять яркие вещи. Если такая возможность есть, оставляйте вместе с одеждой записки с просьбой о помощи.

Фото dneprovec

Питьевая вода

Проблема с питьевой водой достаточно популярна. Если так случилось, что вы заблудились, не рекомендуем пить воду из неизвестных водоемов. Но если вы не можете сдерживать себя, обязательно отфильтруйте жидкость. Для этого вам понадобится обычная пластиковая бутылка. Ее нужно разрезать на две части: верхнюю с пробкой и нижнюю. В верхней части в качестве фильтра добавляем золы, а также воды. Формируем конструкцию, благодаря которой отфильтрованная вода будет попадать в нижнюю часть бутылки. Полученную жидкость нужно вскипятить, а затем добавить на один литр воды 1-2 грамма перманганат калия ("марганцовки") или 10-20 капель йода.

Теплые ноги

Бывают ситуации, когда вам критически замерзли ноги. В таких случаях можно на носки одеть полиэтиленовые пакеты, а затем обуться. Благодаря этому вы сможете максимально быстро согреть ноги.

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Огонь

Критическая ситуация, которая может случиться на природе – невозможность зажечь огонь. Если в вас нет спичек, можно использовать батарейку (например, с фонарика), соединив два полюса с помощью фольги со слоем бумаги. Если в вас нет батарейки, примените старые знакомые методы трения или использования линзы, или зеркала.

Фото vijivaka

Ледяная вода

Если так случилось, что вы оказались в ледяной воде, советуем максимально не паниковать и контролировать свои эмоции. Включите разум и просто двигайтесь. Плывите, постоянно плывите. Даже если вам кажется, что вы на одном месте, все оно не расслабляйтесь. Так ваше тело не будет охлаждаться. Кроме этого, не забывайте часто сжимать пальцы на руках. Если ваши руки замерзнут, вам будет труднее плыть.

Что делать во время перестрелки

Если в какой-то момент вы поняли, что у вас стреляют, советуем вам бежать. Не стоит геройствовать или быть агрессивным, ведь это может спровоцировать нападающего. По возможности бегите зигзагом и с наклоненным корпусом тела. Так вероятность попадания уменьшится.

Что делать, если вас связали

Во время связывания попробуйте схитрить и сделать так, чтобы расстояние между телом и веревками была максимально велика. Для этого аккуратно отделите ладони друг от друга так, чтобы злоумышленник не заметил. Если веревку будут завязывать на груди, советуем максимально сильно вдохнуть воздух. Так грудная клетка расширится, а после выдоха расстояние между телом и веревкой будет большим. Так постепенно вы вообще сможете ее снять. Это касается и рук.

Фото dp.vgorode.

Дом, который падает

Если через природные катастрофы или через человеческую халатность дом начал заваливаться, вам нужно максимально быстро выбежать на улицу. В противном случае самым безопасным местом является чугунная ванна. Это один из самых прочных и надежных вещей в доме.

Консервные банки

Если вам нужно открыть консервные банки без ножа, советуем использовать столовую ложку. Крепко зажмите ее в руке и резкими движениями сделайте отверстие в жестяной банке у бортиков. Образовав отверстие, постепенно его увеличивайте, разрезая металл по кругу.

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Спастись от преступников

Если в ваш дом пытаются ворваться грабители, самый простой способ защитить себя и дом – перекрыть входы мебелью или массивными элементами интерьера.