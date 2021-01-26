Большая часть людей пытается откладывать деньги, но не у всех это получается. Ведь многие живут от получения зарплаты до следующей зарплаты. Остальной промежуток времени люди буквально выживают.

Источник: Идеи 24

Дело в том, что люди просто не умеют рационально распоряжаться своими деньгами. Как же все-таки отложить – мы подготовили несколько советов, которые вам в этом помогут.

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Все тратят и я хочу

Если вы хотите на что-нибудь отложить или сэкономить, то выбирайте бесплатные развлечения. Например, гуляйте в парке, ходите на бесплатные мастер-классы, берите с собой еду из дома на работу, вместо того чтобы обедать в ресторане. Не поверите, именно такие мелочи помогут вам сэкономить деньги или скорее потратить деньги на вашу долгожданную мечту.



Не стоит делать то, что делают другие / Фото budmolod.cx.

Я деньги потом отложу, пока не могу

Многие люди постоянно себе ищут отговорки, чтобы процесс откладывания денег произошел как можно позже. Таким образом, вы вашу мечту (например, поездка на острова или новый дом за городом) откладываете на потом. А зачем вам оттягивать момент осуществления мечты? Начните действовать прямо сейчас!

Эта вещь со скидкой, почему же не купить

Будьте сдержанными, когда видите такие слова, как "распродажа" и "скидка". К тому же, мало кто осознает, что вещи под ценником "распродажа" или "скидка" не всегда являются таковыми. Очень частое явление, когда продавцы приклеивают подобные ценники с такой же ценой, как она была и раньше.



Не ведитесь на уловки магазинов / Фото pixabay

Не делайте все в последний момент

Если вы хотите сходить на концерт, или взять авиабилеты, то, если это сделать заранее, это будет стоить вам гораздо дешевле, чем если вы это сделаете в последний момент.

Схожу к врачу потом

На здоровье экономить не стоит. Иначе одна маленькая дырка в зубе со временем превратиться в больной зуб, который будет не только труднее лечить, но и дороже. Поэтому советуем периодически посещать врачей, чтобы потом не было никаких сюрпризов.



Не рискуйте своим здоровьем, регулярно посещайте врача / Фото budmolod.cx.

Беру кредит

Некоторые люди постоянно берут кредиты, ведь не могут немного подождать со своим желанием поскорее приобрести вещь. Поэтому научитесь контролировать себя и если в данный момент нет денег на ту или иную вещь, то не покупайте ее, пока не появится нужная сумма денег.

Эта вещь мне нужна сейчас

Скажите, вы стали счастливее, когда купили новые джинсы или последнюю модель брендового телефона? Да, возможно, вы были вне себя от радости, когда долгожданная подобная мелочь оказалась у вас в руках, но вряд ли ваше счастье длилось долго. Ведь гораздо лучше отложить деньги на более ценные вещи, которые прослужат вами годами или останутся в памяти на всю жизнь.



Прежде чем приобрести вещь, подумайте, стоит ли выбрасывать деньги на ветер / Фото pixabay