Большинство предпринимателей до сих пор приходят в себя после жесткого карантина – особенно это касается малого бизнеса. Компании столкнулись с убытками, но это еще не конец. Ведь пандемия снова набирает обороты.

Поэтому каждый желающий может поддержать свою любимую кофейню или интернет-магазин друзей с помощью простых советов. Что же это? Мы вам о них расскажем.

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Закажите еду на вынос или доставку

Удаленная работа и самоизоляция людей могут привести к снижению прибыли кафе и ресторанов. Решение есть. Одни учреждения по-прежнему предлагают доставку еды, а другие – только запускают ее на фоне пандемии. Поэтому воспользуйтесь данной услугой. Так вы не только поддержите бизнес, но и обеспечите доход курьерам.



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Помогите делом

Если вы дизайнер, вы можете предложить обновить дизайн вывески или меню кафе или создать имидж для соцсетей магазина. Также можете помочь с креативными текстами для тех же соцсетей. Специалист по рекламе может помочь бизнесу с продвижением на онлайн-площадке.





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Поделитесь отзывом в соцсетях

Силу Facebook и Instagram трудно переоценить, особенно в мире, который на протяжении последних нескольких месяцев вынужденно "переехал" в онлайн. Это можно делать на их страницах в соцсетях или на своей, обязательно отметив их в публикации. Помните, что и среди ваших друзей могут найтись их будущие клиенты.





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Говорите спасибо

Благодарите курьеров, сотрудников, которые работают во время пандемии. Многим из них приходится работать сверхурочно, чтобы удерживать заведения в чистоте и обеспечивать наличие товаров, необходимых клиентам. Простое "спасибо" никогда не бывает лишним.





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Покупайте подарочные сертификаты

Это, пожалуй, самый простой и быстрый способ помочь малому бизнесу. Воспользоваться подарочной картой вы сможете сразу, как только жизнь вернется в привычное русло.



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Поставьте оценку

Можно поддержать малых предпринимателей несколькими кликами. Большинство малых предпринимателей имеют профили на Facebook и теги на Google-картах – там оценивать их проще. Если ты работал с интернет-магазинами через маркетплейсы типа OLX или Prom.ua, оставь оценку там.





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