Привычку рано вставать считают признаком успешных людей. Ведь мы не раз слышали: хочешь добиться успеха – просыпайся пораньше. Тогда ты все успеешь и достигнешь успеха.

Поэтому мы вас познакомим с известными личностями, которые встают ни свет ни заря. Эти люди достигли успеха в жизни и, как сами утверждают, не в последнюю очередь из-за раннего подъема.

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1. Тим Кук

Тим Кук является генеральным директором второй по стоимости, после Google, компания Apple. Он просыпается каждое утро без пятнадцать четыре!!! Первое дело, которое делает Тим после пробуждения, надевает на руку часы Apple и читает электронную почту. Но уже ровно в 5 утра Тим Кук одевает спортивную форму, кроссовки и делает пробежку, после чего еще занимается в своем личном тренажерном зале.

Начинается рабочий день в Тим Кука уже в половине седьмого утра. Для того чтобы придерживаться такого экстремального графика, Тим Кук пытается лечь спать уже в 20:45.



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2. Робин Шарма

Робин Шарма – известный канадский писатель, автор мирового бестселлера "Монах". Свои первые две книги, в том числе и "Монах, который продал свой Феррари", сначала выдал на собственные деньги и сам же их распространял.



Робин просыпается в 5 утра. У него есть формула 20/20/20, которая помогает эффективно начать день и задать соответствующий настрой всего дня. Первые 20 минут Робина посвященные активным физическим упражнениям. Следующие 20 минут он выделяет для просмотра своих целей на год, квартал, а также для того, чтобы спланировать свой день исходя из своих целей.





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3. Говард Шульц

Говард Шульц является генеральным директором сети кофеен во всем мире – Starbucks. Говард также является автором замечательной книги "Влейте в нее свое сердце: Как чашка за чашкой строился Starbucks", в которой он рассказывает о создании, становлении и функционирования бизнеса Starbucks.



Говард Шульц каждое утро встает в 4:30, чтобы погулять с его тремя собаками и осуществить утреннюю пробежку. Около 5:45 Говард делает себе и своей жене чашечку кофе. Говард также успевает приготовить утренний завтрак.

Сразу после этих утренних занятий Говард Шульц отправляется в офис своей компании.





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4. Бенджамин Франклин

Бенджамин Франклин – известный американский политик, дипломат, общественный деятель, автор, ученый, изобретатель.



Бенджамин Франклин приводит свой список дел с 5 до 8:00 утра: приводит себя в порядок, молится, завтракает, учится.



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5. Ричард Брендсон

Ричард Брендсон – основатель корпорации Virgin Group.



Утро начинается около 5:00. Он плавает вокруг своего острова, бегает, занимается серфингом, завтракает.

ложится спать Брендсон около 11:00 вечера. Шесть часов сна ему хватает, чтобы набраться сил и начать снова – но уже немножко по-другому – новый день.



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6. Ден Ли

Ден Ли – основатель стартапа Next Desk. Его компания продает столы для работы стоя.

Утро для Дена начинается в 3:30. Хотя, как он сам признает, такой ранний подъем не для всех. Прежде всего после подъема Ден Ли выпивает 2 литра воды. Затем две чашечки кофе и полосе.



Следующие полчаса посвящаются прогулке с его собаками. В 4:15 у Дена начинается час чтения, а в 5:15 следует час физических упражнений в своем тренажерном зале. Затем душ, побриться и дорога в офис. В 7:15 Ден Ли уже на своем рабочем месте.



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7. Артем Нестеренко

Артем Нестеренко – бизнесмен из Киева, миллионер, основатель ряда бизнесов, среди которых компании MBM (маркетинг) и Pride Internatinal.



Просыпается бизнесмен в 5 утра.



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