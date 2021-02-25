Выход на новый рынок – это всегда ответственно и многообещающе. Этот шаг является серьезным в развитии собственного дела, поэтому очень важно делать все правильно, избегая при этом типичных ошибок.

Мы поможем вам в этом нелегком задании, поэтому предлагаем ознакомиться с наиболее распространенными ошибками, которые делают большинство бизнесменов при выходе на новый рынок.

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Спешка и неготовность компании к развитию

Для того чтобы покорить новый рынок, любая компания должна решить сначала все текущие проблемы, оптимизировать все процессы и наладить четкую управленческую структуру. На первых этапах выхода на новый рынок владелец бизнеса и вся команда почувствуют все "минусы", которые есть в компании. Очень важно уметь моментально на них реагировать и все исправлять.

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Игнорирование особенностей рынка

Перед тем, как вы решите "выводить" компанию на новый рынок, обязательно изучите все его специфики и особенности. Исследуйте конкурентов, проанализируйте свои и их минусы и плюсы. Будьте готовы к любому развитию событий, но ни в коем случае не игнорируйте всех тонкостей, которые происходят на новом рынке.

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Выбор неудачного времени

Вы должны понимать, насколько своевременным будет предложение для покупателя на том или ином рынке. Неправильно изучив рынок, который выбрали для бизнеса, вы можете выбрать максимально неудачное время для развития собственного дела. Соответственно, это повлияет на финансовое положение компании.

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Неправильный анализ рынка

Очень важно изучить все тонкости рынка, на который планируете выйти. Вы должны понимать, что то, что работает на одном рынке может потерпеть крах на другом. Исследуйте региональную специфику, выясните законы и правила, которые действуют в соответствующей сфере.

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Отсутствие рекламы

Реклама ваше все. Выйдя на новый рынок без рекламы, вы сделаете глобальную ошибку. Из-за отсутствия рекламы о вас никто может не узнать. Это повлияет на рейтинг доверия, на вашу прибыль и в целом на моральное состояние всех работников.

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