Многие люди боятся летать. У кого-то этот страх вызван плохим самочувствием во время перелета, а у кого-то сомнением относительно профессионализма работников или относительно исправности всех частей самолета. Однако по статистике авиаперевозки – это один из самых безопасных видов передвижения.

Если вы относитесь к категории тех людей, которые боятся летать, прочитайте факты о самолетах. Они помогут вам расслабиться и хотя бы немного избавиться от аэрофобии.

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Большое количество людей, которые летают в течение года

По статистике за год воздушные суда перевозят около 4,5 млрд людей, а это более половины всего населения Земли. Погибающих в авиакатастрофах значительно меньше, чем тех, кто погибает в ДТП. Например, за год через авиакатастрофы погибает около 1000 человек. В то время как в результате ДТП во всем мире в среднем ежедневно умирает 150 000 человек.

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В самолет иногда ударяет молния

В среднем за год каждый самолет получает минимум один удар молнии. Но ничего страшного в этом нет, ведь современным самолетам молния не может нанести серьезный ущерб. Они сконструированы так, что электрический разряд просто проходит через обшивку самолета. Последний раз из-за удара молнии самолет упал в 1963 году.

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Самолет может лететь с одним двигателем

Самолет может работать даже при исправности одного двигателя. Если самолет совершает перелеты на дальние расстояния или через океан, он обязательно имеет сертификат, в котором указано, сколько часов судно способно лететь с одним двигателем.

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Малая вероятность падения

По статистике вероятность падения самолета очень мала и составляет всего 0,00001%, в то время, как вероятность автокатастрофы в 62 раза больше. Но люди не боятся ездить каждый день на работу на машине или общественном транспорте.

Пилоты подстраховывают друг друга

Оказывается, в самолетах есть одно неизменное правило: пилоты едят разные блюда. Один из них ест то же, что и пассажиры первого и бизнес-класса, а второй пилот ест другую еду. Так авиакомпания беспокоится о том, чтобы оба пилота вдруг не отравились одинаковой пищей.

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