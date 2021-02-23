У наших предков не было тех удобств, которыми обладаем мы сегодня. Но они были не менее изобретательными, поэтому решали многие проблемы по-своему. Порой весьма необычными способами и используя изобретения, которые сегодня кажутся смешными.

Но время летит вперед, и вещи, вызывавшие когда-то восторг, начинают выглядеть глупо и странно. Поэтому предлагаем ознакомиться с изобретениями прошлого, которыми бы сейчас никто не пользовался. Читайте также: Такое действительно было: 15 старых фотографий, которых вы не увидите в школьных учебниках Самая популярная модель телевизора 1950-х годов

Фото cameralabs Очки, придуманные задолго до Google Glass

Фото cameralabs Вид калькулятора изнутри

Фото cameralabs Честер Макдаффи и его гидрокостюм

Фото cameralabs Диск весом 5 мб при транспортировке

Фото cameralabs Колесо, которое позволяло человеку читать одновременно несколько книг

Фото myhlc.org Один из первых гидрокостюмов

Фото cameralabs Крошечный поезд с инспектором, который проверял скорость движения автомобилей в тоннеле

Фото cameralabs Компактность мобильного телефона поражает

Фото cameralabs Убежище на случай обвалов или бомбардировок

Фото cameralabs Карманные часы 350-летней давности, высеченные из цельного изумруда

Фото cameralabs Заправка роликовых коньков с моторчиком

Фото cameralabs