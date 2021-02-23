12 старинных изобретений, которые сегодня выглядят нелепо
У наших предков не было тех удобств, которыми обладаем мы сегодня. Но они были не менее изобретательными, поэтому решали многие проблемы по-своему. Порой весьма необычными способами и используя изобретения, которые сегодня кажутся смешными.
Источник:24 канал
Но время летит вперед, и вещи, вызывавшие когда-то восторг, начинают выглядеть глупо и странно. Поэтому предлагаем ознакомиться с изобретениями прошлого, которыми бы сейчас никто не пользовался.
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