3 популярных летних лимонада: как их быстро приготовить дома
Источник:инстаграм Валерии Чепишко
В летнее время чувство жажды одолевает всех. Отличным вариантом станут освежающие лимонады.
3 фаворита лета – "Мохито", клубничный и апельсиновый коктейли. Рецептами поделилась украинский фитнес-блогер Валерия Чепишко.
Интересно Как выглядит сбалансированный рацион: пример меню на день
3 рецепта летних лимонадовОбратите внимание! Ингредиенты для всех лимонадов указаны на 2 порции.
"Мохито":
- Лимон – 1 штука.
- Лайм – 2 штуки.
- Мята – горсть.
- Sprite – 400 миллилитров.
Для приготовления мяту отправляем в блендер с небольшим количеством Sprite. Добавляем сок лимона и лайма, перемешиваем и процеживаем все через сито. Добавляем лед, мяту, ломтики лайма, лимона и заливаем Sprite. Лимонад готов.
Лимонады подарят свежесть в жаркое время / Фото Pixabay
Апельсиновый лимонад:
- Апельсин – 2 штуки.
- Лимон – ½ штуки.
- Мята – горсть.
- Вода – 100 миллилитров.
- Сахар – 50 грамм.
- Газированная вода – 200 миллилитров.
Апельсиновый лимонад утолит жажду / Фото Pixabay
Читайте Как добиться результата в похудении: 2 пункта, которые способны изменить жизнь
Для приготовления воду с сахаром соединяем в сотейнике и держим до растворения сахара. Доводим до кипения и варим еще 2 – 3 минуты. Остужаем, добавляем сок апельсина и лимона, перемешиваем и процеживаем через сито. Добавляем лед, ломтики апельсина, лимона, мяту и заливаем газировкой. Лимонад можно подавать к столу.
Клубничный коктейль:
- Клубника – 150 грамм.
- Лимонный сок – 1 столовая ложка.
- Вода – 100 миллилитров.
- Сахар – 50 грамм.
- Газированная вода – 200 миллилитров.
Клубнику взбиваем блендером до состояния пюре. Воду с сахаром соединяем в сотейнике и держим до растворения. Доводим до кипения, варим 2 – 3 минуты. Остужаем смесь, добавляем клубничное пюре, лимонный сок. Перемешиваем, добавляем лед и заливаем газированной водой. Лимонад готов.
Как приготовить лимонады дома: смотрите видео