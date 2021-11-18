20 бутербродов из 3 ингредиентов: вкусные идеи для быстрых завтраков

11:43

Бутерброд – универсальная закуска. Она подходит как для завтрака или перекуса на роботе, так и для праздничного стола. И, пожалуй, у каждого есть свой любимый рецепт. А сегодня у вас есть шанс добавить в этот список еще несколько вкусных сочетаний.