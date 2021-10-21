15 продуктов, которые не стоит есть на завтрак
Источник:инстаграм Оли Усенко
Не каждый вкусный и привычный нам завтрак полезен для здоровья. Мало кто знает, что существуют продукты, которые диетологи не рекомендуют употреблять утром. Подробнее о них – в материале Идеи 24!
Каждый должен знать, как сделать свой завтрак полезным. И помогла с этим разобраться нутрициолог Оля Усенко. Специалист предупредила, от каких продуктов и напитков стоит отказаться во время первого приема пищи.
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Какие продукты исключить из своего завтрака
- Сливки и каши на сливках
- Приготовленную телятину
- Сосиски и колбасы
- Кукурузную кашу
- Индейку / курятину
- Соленые огурцы / помидоры
- Сладкую воду / соки с сахаром
- Белый обычный хлеб
- Белый обычный рис
- Сладкие круассаны
- Джемы и варенья.
Так, по словам нутрициолога, если вы уберете эти ингредиенты со завтраков, вы уже сделаете первый большой шаг к здоровому питанию.
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Текст публикации Оли Усенко:
Чего не должно быть у вас на завтрак. Есть ингредиенты, которые мы не замечаем или не задумываемся, но они явно не нужны нам за завтраком. Я напишу различные ингредиенты из разных вариантов завтраков, которые я когда-то видела и вы будете понимать, что завтрак с таким ингредиентом уже не для вашей фигуры и не для рационального питания.
Сливки и каши на сливках
Приготовленную телятину
Сосиски и колбасы
Кукурузнную кашу
Индейку / курятину
Соленые огурцы / помидоры
Сладкую воду / соки с сахаром
Белый обычный хлеб
Белый обычный рис
Сладкие круассаны
Джемы и варенья.
Вот таким образом, убрав эти ингредиенты из своих завтраков, вы уже будете питаться более приближенно к правильному варианту.