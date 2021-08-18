Всего 15 минут на приготовление блюда: какие продукты закупить на месяц
Источник:инстаграм Ольги Усенко
Многие хотят правильно питаться, но считают, что это долго и дорого. Сэкономить время и деньги вполне возможно.
Для этого нужно составить список продуктов питания и заранее их закупить. Какая еда должна быть дома, чтобы тратить на приготовление блюда минимум времени – рассказала нутрициолог Ольга Усенко.
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Какие продукты должны быть дома
С правильным набором продуктов любое правильное блюдо можно будет сделать за 15 минут,
– отметила Усенко.
Белки:
- Копченый или слабосоленый лосось;
- яйца;
- натертые сыры;
- обычные сыры;
- тофу;
- тунец в собственном соку;
- рыба в томатном соусе;
- мясной порционный замороженный фарш;
- морепродукты, замороженные порционно.
Углеводы:
- Хлеб цельнозерновой;
- лаваш цельнозерновой;
- макароны твердых сортов;
- бурый рис быстрого приготовления;
- бобовые (хумус, бобы в собственном соку, бобы в томате).
Составьте свой рацион заранее / Фото Pixabay
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Овощи и фрукты:
- Молодая морковь, перец, цукини и пр.;
- зелень в пакетиках;
- салаты в пакетиках;
- замороженные овощи и ягоды;
- замороженные фрукты;
- сухофрукты.
Жиры:
- Орехи и семена;
- порционно замороженный гуакамоле;
- сливочное масло;
- йогурт греческий;
- растительные масла;
- оливки и маслины.
По словам нутрициолога, этих продуктов достаточно, чтобы приготовить рацион на месяц.
Текст публикации Ольги Усенко:
Нет времени на здоровый рацион. Нет времени готовить. Работаю из дома и не хочу стоять у плиты часами. Все давно проще и я периодически вам напоминаю о том, что главное – правильно обустроить свою кухню, чтобы там было все необходимое, и то, что не портится. С правильным набором продуктов любое правильное блюдо можно будет сделать за 15 минут.
Сохрани себе еще раз этот список продуктов, чтобы сделать свою кухню функциональной.
Белки: лосось копченый или с/с; яйца; натертые сыры; обычные сыры; тофу; тунец в собственном соку; рыба в томатном соусе; мясной порционный замороженный фарш; морепродукты, замороженные порционно.
Углеводы: хлеб цельнозерновой; лаваш цельнозерновой; макароны твердых сортов; бурый рис быстрого приготовления; бобовые: хумус, бобы в собственном соку, бобы в томате.
Овощи и фрукты: молодая морковь и другие нарезанные овощи: перец, цукини; зелень в пакетиках; салаты в пакетиках; замороженные овощи и ягоды; замороженные фрукты; сухофрукты.
Жиры: орехи и семена; гуакамоле порционно замороженный; сливочное масло; йогурт греческий; растительные масла; оливки и маслины.
Из этих продуктов можно приготовить рацион себе на месяц точно. Если проблема вашего нездорового рациона в том, что хочется минимум времени тратить на готовку, то этот список будет идеальный. И для завтраков, и для ужинов, и для обедов.