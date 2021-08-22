12 причин, почему вы постоянно чувствуете голод

Многие люди жалуются на постоянное чувство голода. По их словам, это происходит, несмотря на правильное питание.

Причин вечного голода есть много. 12 основных из них назвала нутрициолог Ольга Усенко.

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Почему вы чувствуете голод

1. Нехватка белка. Именно белок регулирует гормоны голода, поэтому важно потреблять его в достаточном количестве.

2. Мало жиров в рационе.

3. Много быстрых углеводов. В них недостаточно клетчатки. К тому же, простые углеводы провоцируют скачки сахара в крови. Это вызывает чувство голода.

Всем известно, что питание должно быть качественным. Макаронные изделия– это 100% натуральный продукт без каких-либо примесей и красителей. Они прекрасно держат форму и не развариваются, поэтому понравятся даже самым взыскательным ценителям макарон.

4. Мало клетчатки в рационе. Именно она позволяет чувствовать сытость.

5. Недостаточно воды. Когда человек хочет пить, организм показывает это как чувство голода. Поэтому если вы голодны – выпейте воды.

Чувства голода не будет при правильном рационе / Фото Pixabay

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6. Много жидких калорий. Сюда относятся различные напитки: латте, фреши, мокко и пр. Они не дают чувства сытости.

7. Алкогольные напитки также вызывают чувство голода.

8. Недостаток сна влияет на гормоны и провоцирует аппетит.

9. Вы или едите на ходу, или вас постоянно что-то отвлекает от этого процесса. В такие моменты мы теряем связь с чувством сытости и голода, и мозг не понимает, поели мы или нет,

– объяснила Ольга Усенко.

10. Много тренировок. Если вы часто и интенсивно тренируетесь, это также может провоцировать приступы голода.

11. Стресс – еще одна причина, по которой может возникать чувство голода.

12. Быстрый прием пищи. Для того чтобы организм почувствовал насыщение, ешьте медленно и фокусируйтесь на процессе.

По словам Ольги Усенко, самое главное – пищевые привычки и образ жизни.

Текст публикации Ольги Усенко:

12 причин, почему вы всегда голодны

Есть люди, которые всегда чувствуют себя голодно, какие могут быть причины и куда нужно заглянуть, чтобы исправить такую ситуацию.

Первый блок причин кроется в вашем непонимании рациона и в том, что является моим профилем деятельности:

1. Нехватка белка – белок играет важную роль в контроле аппетита, регулируя гормоны голода. По этой причине вы можете часто испытывать чувство голода, если не едите его в достаточном количестве.

2. Мало жиров в рационе.

3. Много быстрых углеводов – в рафинированных углеводах не хватает клетчатки и они вызывают колебания уровня сахара в крови, что является основной причиной того, что употребление слишком большого количества углеводов может вызвать чувство голода.

4. Мало клетчатки в рационе – она помогает чувствовать сытость и насыщение дольше.

5. Недопиваете воду – чувство жажды организм показывает как чувство голода, поэтому если почувствовали голод, для начала выпейте воды.

6. Вы пьете много калорий – жидкая пища (латте, фреши) не так сильно влияет на чувство сытости, как твердая пища.

7. Частые приемы алкоголя – алкоголь провоцирует чувство голода.

Второй блок причин связан с образом жизни:

8. Вы плохо и мало спите – недостаток сна влияет на гормоны и на гормон голода, в том числе.

9. Вы или едите на ходу, или вас постоянно что-то отвлекает от этого процесса. В такие моменты мы теряем связь с чувством сытости и голода, и мозг не понимает, поели мы или нет.

10. Много тренировок – интенсивные тренировки могут провоцировать частые приступы голода.

11. Стресс – это причина, по которой вы можете часто испытывать чувство голода. Стресс повышает уровень кортизола и это влияет на все системы в организме.

12. Быстрый прием пищи – любой процесс требует фокусировки, чтобы правильно распознать изменения и дать сигналы всей системе.

Сколько бы я не писала постов, мы все равно упираемся в пищевые привычки и образ жизни.

Без этого никуда.

Мы то, что мы едим, и то, как мы это едим, и то, что у нас усваивается, и то, что мы делаем изо дня в день.