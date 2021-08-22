Причин вечного голода есть много. 12 основных из них назвала нутрициолог Ольга Усенко.

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Почему вы чувствуете голод

1. Нехватка белка. Именно белок регулирует гормоны голода, поэтому важно потреблять его в достаточном количестве.

2. Мало жиров в рационе.

3. Много быстрых углеводов. В них недостаточно клетчатки. К тому же, простые углеводы провоцируют скачки сахара в крови. Это вызывает чувство голода.

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4. Мало клетчатки в рационе. Именно она позволяет чувствовать сытость.

5. Недостаточно воды. Когда человек хочет пить, организм показывает это как чувство голода. Поэтому если вы голодны – выпейте воды.

Чувства голода не будет при правильном рационе / Фото Pixabay

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6. Много жидких калорий. Сюда относятся различные напитки: латте, фреши, мокко и пр. Они не дают чувства сытости.

7. Алкогольные напитки также вызывают чувство голода.

8. Недостаток сна влияет на гормоны и провоцирует аппетит.

9. Вы или едите на ходу, или вас постоянно что-то отвлекает от этого процесса. В такие моменты мы теряем связь с чувством сытости и голода, и мозг не понимает, поели мы или нет,

– объяснила Ольга Усенко.

10. Много тренировок. Если вы часто и интенсивно тренируетесь, это также может провоцировать приступы голода.

11. Стресс – еще одна причина, по которой может возникать чувство голода.

12. Быстрый прием пищи. Для того чтобы организм почувствовал насыщение, ешьте медленно и фокусируйтесь на процессе.

По словам Ольги Усенко, самое главное – пищевые привычки и образ жизни.

Текст публикации Ольги Усенко:

12 причин, почему вы всегда голодны

Есть люди, которые всегда чувствуют себя голодно, какие могут быть причины и куда нужно заглянуть, чтобы исправить такую ситуацию.

Первый блок причин кроется в вашем непонимании рациона и в том, что является моим профилем деятельности:

1. Нехватка белка – белок играет важную роль в контроле аппетита, регулируя гормоны голода. По этой причине вы можете часто испытывать чувство голода, если не едите его в достаточном количестве.

2. Мало жиров в рационе.

3. Много быстрых углеводов – в рафинированных углеводах не хватает клетчатки и они вызывают колебания уровня сахара в крови, что является основной причиной того, что употребление слишком большого количества углеводов может вызвать чувство голода.

4. Мало клетчатки в рационе – она помогает чувствовать сытость и насыщение дольше.

5. Недопиваете воду – чувство жажды организм показывает как чувство голода, поэтому если почувствовали голод, для начала выпейте воды.

6. Вы пьете много калорий – жидкая пища (латте, фреши) не так сильно влияет на чувство сытости, как твердая пища.

7. Частые приемы алкоголя – алкоголь провоцирует чувство голода.

Второй блок причин связан с образом жизни:

8. Вы плохо и мало спите – недостаток сна влияет на гормоны и на гормон голода, в том числе.

9. Вы или едите на ходу, или вас постоянно что-то отвлекает от этого процесса. В такие моменты мы теряем связь с чувством сытости и голода, и мозг не понимает, поели мы или нет.

10. Много тренировок – интенсивные тренировки могут провоцировать частые приступы голода.

11. Стресс – это причина, по которой вы можете часто испытывать чувство голода. Стресс повышает уровень кортизола и это влияет на все системы в организме.

12. Быстрый прием пищи – любой процесс требует фокусировки, чтобы правильно распознать изменения и дать сигналы всей системе.

Сколько бы я не писала постов, мы все равно упираемся в пищевые привычки и образ жизни.

Без этого никуда.

Мы то, что мы едим, и то, как мы это едим, и то, что у нас усваивается, и то, что мы делаем изо дня в день.