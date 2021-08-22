Причин вічного голоду є багато. 12 основних із них назвала нутриціологиня Ольга Усенко.

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Чому ви відчуваєте голод

1. Брак білка. Саме білок регулює гормони голоду, тому важливо споживати його в достатній кількості.

2. Мало жирів у раціоні.

3. Багато швидких вуглеводів. У них недостатньо клітковини. До того ж прості вуглеводи провокують скачки цукру у крові. Це викликає почуття голоду.

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4. Мало клітковини у раціоні. Саме вона дозволяє відчувати ситість.

5. Недостатньо води. Коли людина хоче пити, організм показує це як почуття голоду. Тому якщо ви голодні – випийте води.

Почуття голоду не буде при правильному раціоні / Фото Pixabay

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6. Багато рідких калорій. Сюди належать різні напої: латте, фреші, мокко та ін. Вони не дають відчуття ситості.

7. Алкогольні напої також викликають почуття голоду.

8. Недолік сну впливає на гормони та провокує апетит.

9. Ви або їсте на ходу, або вас постійно щось відволікає від цього процесу. У такі моменти ми втрачаємо зв'язок з почуттям ситості та голоду, і мозок не розуміє, поїли ми чи ні,

– пояснила Ольга Усенко.

10. Багато тренувань. Якщо ви часто й інтенсивно тренуєтеся, це також може провокувати напади голоду.

11. Стрес – ще одна причина, через яку може виникати почуття голоду.

12. Швидкий прийом їжі. Для того щоб організм відчув насичення, їжте повільно і фокусуйтеся на процесі.

За словами Ольги Усенко, найголовніше – харчові звички та спосіб життя.

Текст публікації Ольги Усенко:​

12 причин, чому ви завжди голодні

Є люди, які завжди відчувають себе голодними, які можуть бути причини й куди потрібно заглянути, щоб виправити таку ситуацію.

Перший блок причин криється у вашому нерозумінні раціону і в тому, що є моїм профілем діяльності:

1. Брак білка – білок відіграє важливу роль у контролі апетиту, регулюючи гормони голоду. З цієї причини ви можете часто відчувати почуття голоду, якщо не їсте його у достатній кількості.

2. Мало жирів у раціоні.

3. Багато швидких вуглеводів – у рафінованих вуглеводах не вистачає клітковини й вони викликають коливання рівня цукру у крові, що є основною причиною того, що вживання занадто великої кількості вуглеводів може викликати почуття голоду.

4. Мало клітковини в раціоні – вона допомагає відчувати ситість і насичення довше.

5. Недопиваєте воду – почуття спраги організм показує як почуття голоду, тому якщо відчули голод, для початку випийте води.

6. Ви п'єте багато калорій – рідка їжа (латте, фреші) не так сильно впливає на відчуття ситості, як тверда їжа.

7. Часті прийоми алкоголю – алкоголь провокує відчуття голоду.

Другий блок причин пов'язаний зі способом життя:

8. Ви погано і мало спите – недолік сну впливає на гормони та на гормон голоду, в тому числі.

9. Ви або їсте на ходу, або вас постійно щось відволікає від цього процесу. У такі моменти ми втрачаємо зв'язок з почуттям ситості та голоду, і мозок не розуміє, поїли ми чи ні.

10. Багато тренувань – інтенсивні тренування можуть провокувати часті напади голоду.

11. Стрес – це причина, через яку ви можете часто відчувати почуття голоду. Стрес підвищує рівень кортизолу і це впливає на всі системи в організмі.

12. Швидкий прийом їжі – будь-який процес вимагає фокусування, щоб правильно розпізнати зміни й дати сигнали всій системі.

Скільки б я не писала постів, ми все одно впираємося в харчові звички та спосіб життя.

Без цього нікуди.

Ми те, що ми їмо, і те, як ми це їмо, і те, що у нас засвоюється, і те, що ми робимо день у день.