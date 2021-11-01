11 кухонных лайфхаков, которые упростят вам жизнь

Что делать, если пересолили суп, как ускорить приготовление разных круп и еще 9 уловок, которые сделают вас настоящим мастером в своей кухне. Совершенствуйте свои скилы вместе с Идеей 24!

Мы уверены, что о некоторых из этих советов, которые подготовила Екатерина Боярская, вы и не догадывались. Пополните свой арсенал как минимум еще 11 уловками.

И еще Без кипятка, микроволновки и даже плиты: нестандартная идея приготовить макароны

Кухонные лайфхаки на все случаи жизни

# 1

Чтобы не ждать, когда вода закипит в кастрюле на плите, можно довести ее до кипения сначала в электрическом чайнике, а затем залить в кастрюлю. Это значительно сэкономит время.

# 2

Уделите один день в неделю, чтобы почистить, нарезать все овощи и заморозить их. Заготовки – это очень удобно! Затем вам останется только достать овощи из морозилки и высыпать в кастрюлю.

# 3

Всем известно, что варка круп занимает больше времени. Некоторые из них приходится варить больше часа. Чтобы ускорить этот процесс, замочите их на ночь в воде.

# 4

Если пересолили суп, нужно погрузить в него марлю с любой крупой и проварить несколько минут. Результат вас удивит!

# 5

Чтобы салат сделать еще более полезным, можно добавить смесь перемолотых орехов и семян. Это не только здорово, но и придаст блюду интересный вкус!

№6

Как сделать бульон наваристым без мяса? Для этого добавьте 1 столовую ложку оливкового масла и варите бульон на овощах (лук, лавровые листья, стебель кейла, стебель сельдерея, морковь и других).

# 7

Вместо панировочных сухарей используйте молотые орехи. Полезно и вкусно.

# 8

Если какой-нибудь продукт "завалялся" в холодильнике – готовьте из него термически обработанное блюдо (запеканку, рагу, компот).

№9

Если после ужина остались остатки пищи – заморозьте их, а затем отдайте животным.

# 10

Орехи храните в холодильнике или морозильнике. Так они не станут горькими и не испортятся.

# 11

В выпечке яйца можно заменить бананом, семенами льна или даже семян чиа.

Читайте также Как отстирать кухонные полотенца в микроволновке: этот лайфхак займет у вас считанные минуты

Текст публикации Екатерины Боярской:

Мои кухонные лайфхаки

Чтобы не ждать, когда вода закипит в кастрюле на плите – кипячу воду сначала в чайнике, а потом заливаю в кастрюлю.

Уделите один день в неделю, чтобы нарезать все овощи и заморозить. Заготовки. Очень удобно достал, высыпал, не нужно чистить от кожуры, резать, тратить время каждый раз на это.

Чтобы долго не варить крупы по часу, а то и больше я замачиваю их на ночь в воде. К тому же так они станут гораздо более полезными, отдав фитиновую кислоту в воду (а она не полезна).

Если пересолить суп, нужно погрузить в него марлю с крупой и проварить.

Для полезности салата часто добавляю смесь слегка перемолотых орехов и семян. Придает салату интересный, пикантный вкус.

Я варю супы без мяса. От этого можно подумать, что бульон становится не наваристым. Для этого я добавляю 1 ст. оливкового масла и варю бульон на овощах (лук, листья лавра, стебель кейла, стебель сельдерея, морковь и другие).

Вместо панировочных сухарей использую молотые орехи. Полезно и вкусно.

Если какой-нибудь продукт "завалялся" в холодильнике - готовлю из него термически обработанное блюдо (запеканка, рагу, компот и др.).

Если после ужина не доили со стола все блюда – я замораживаю остатки пищи, а потом отдаю животным.

Орехи храню в холодильнике или морозильнике. Так они не станут горькими и не испортятся. (в орехах масло, а оно должно жить в холоде).

В выпечке заменяю яйца на банан, семена льна, семена чиа.