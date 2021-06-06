Только для самых стойких: 10 впечатляющих пазлов, которые испытают ваше терпение

6 июня 2021 , 12:55
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Головоломки – замечательная вещь для тех, кто любит расслабиться в спокойной обстановке за тонкой, монотонной работой. Но бывают пазлы, складывать которые приходится неделями, – с причудливым рисунком и множеством деталей.

Если вы – любитель антистрессовых занятий, проверьте, по силам ли вам такая игрушка.

Интересно Оригинал против подделки: на что обращать внимание при покупке алкоголя

1. Пазл с полностью прозрачными частицами

Фото today

2. В виде страницы газеты

Фото store.nytimes

3. Пазл с рисунком с градиентной расцветкой

Фото amazon

4. Для настоящих любителей мяса

Фото arbysshop

Хорошая компания и коктейль из Zubrowka – идеальное сочетание для удачно проведенного времени.

5. Пазл в виде кетчупа

Фото highsnobiety

Читайте Сериалы 90-х, которые хотя бы раз смотрел каждый из нас

6. Уникальный пазл с необычными частями

Фото uncommongoods

7. Ночное звездное небо

Фото pinterest

8. Пазл для людей с особо устойчивой психикой

Фото buzzfeed

9. Черный квадрат

Фото travelask

10. Из старинной картой Лондона

Фото posty

Автор: Сніжана Лісова