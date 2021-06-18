С вами тоже такое случалось? Тогда как раз для вас Идеи 24 составили напоминалку – список вещей, которым категорически противопоказана машинная стирка .

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Купальник

Купальник изготовлен из тонкой высокотехнологичной ткани, которая быстро высыхает. Если любимый комплект стирать в машинке, он быстро растянется и потеряет цвет. Одежда для плавания отлично переносит полоскание в воде. Но в барабане стиральной машины, где слишком сильное механическое воздействие, могут повредиться бретельки и косточки бюстгальтера. Чтобы ваш купальник не потерял свой вид и прослужил дольше – рекомендуем стирать вручную.

Пиджаки по фигуре или плечиками

Для того чтобы ваш пиджак хорошо подчеркивал плечи или талию, у него вшивают уплотнительные элементы и плечики. При машинной стирке эти вставки меняют свою форму и положение, и в результате, вещь рискует потерять форму.

Поэтому рекомендуем отдавать пиджаки в химчистку или стирать вручную. Если же вы не доверили это дело специалистам, старайтесь не выкручивать одежду, чтобы не повредить и не сдвинуть уплотнительные элементы.

Одежда и обувь из натуральной кожи

Не рекомендуем стирать в машинке одежду и обувь из натуральной кожи. Механическая стирка может оставить после себя заломы и разводы. К тому же в кожаной обуви, как правило, есть детали, скрепленные клеем, который может потерять свое свойство под действием большого количества влаги и повышенной температуры.

Лучше чистить такие вещи вручную, используя специальные средства для ухода за кожей (их можно приобрести в обувных магазинах).



Галстуки и вещи из кожи нельзя стирать в машинке / Фото Unsplash

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Галстуки

Цена качественного галстука говорит сама за себя – ему не место в стиральной машинке вместе с футболками и носками. Галстуки часто изготавливают из шелка, который при жестком механическом воздействии легко теряет цвет и уничтожается. Кроме того, во время стирки может пострадать и их структура, из-за чего аксессуар потеряет форму. Поэтому стирать галстук можно только вручную, используя неагрессивные моющие средства.

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Подушки и наматрасники с ортопедической пены

Подушки и наматрасники с ортопедической пены не стоит доверять механике. Машинная стирка раздробит ее на кусочки. Особенно если вы забудете отключить режим отжима. Поэтому перед стиркой рекомендуем читать инструкцию к каждой подушке и наматраснику. Иногда производители вообще запрещают стирки таких изделий. Если же ограничений нет, то вещи из твердой пены стирают руками в теплой воде с мягким моющим средством. После этого следует очень аккуратно, не скручивая, отжать лишнюю воду.

Головные уборы с козырьком



Кепки рекомендуем стирать вручную / Фото Unsplash

Каркас в кепках и бейсболках только кажется прочным. На самом деле жесткая механическая стирка может легко сломать или деформировать головной убор. Обычно такие вещи стирают вручную, при этом выжимать лишнюю воду не нужно, просто дайте ей стечь.

Салфетки из микрофибры

При машинной стирке тряпка из микроволокна рискует потерять часть своих свойств. Особенно это касается дорогих и качественных моделей. Рекомендуем заглянуть в инструкцию по уходу за такими деталями, если ее нет – советуем стирать такие изделия вручную в теплом мыльном растворе.

Вещи, на которых много шерсти

Шерсть кошек и собак может забить фильтры водяных насосов в стиральной машинке, которая, в свою очередь, выйдет из строя и устроит потоп в вашей квартире. Поэтому следует тщательно очистить вещи перед стиркой. Это можно сделать специальными щетками.

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Одежда с блестками и бисером



Платья и бл узы из бисера лучше сдавать в химчистку / Фото Unsplash

К сожалению, вы не можете быть уверены, прочно ли закреплены детали на вашем любимом платье или блузе. А результат проверки в стиральной машине вам может не понравиться. Во-первых, бусинки могут оторваться и вещь потеряет свой вид. Во-вторых, эти детали, как и шерсть, способны забивать водяные фильтры стиральной машины, что приведет к поломке. Такую одежду стоит доверять только ручной стирке или химчистке.

Ткани, загрязненные легковоспламеняющимися жидкостями

Вещи, загрязненные пятнами мазута, керосина, бензина, растворителей, ни в коем случае нельзя класть в стиральную машинку. Если пятна большие, эти легковоспламеняющиеся вещества могут вспыхнуть при стирке, что приведет к пожару. К тому же остатки мазута, бензина и других нефтепродуктов могут остаться на внутренней поверхности барабана и испачкать белье при следующей стирке.