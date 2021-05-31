10 ретрофотографий, которые трудно понять человеку 21 века

Наверное, во время съемок определенных моментов фотографы даже и не догадывались, что через 100 или даже 50 лет эти изображения многие не поймет. Но на тот момент это были привычные будничные или праздничные дни, бытовые ситуации или даже мгновения, после которых менялась история.

В нашей подборке старые черно-белые ретрофотографии, которые мало кто поймет. Но каждый, кто их пересмотрит будет чувствовать особые эмоции.

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1. Во время игры в боулинг когда-то кегли выставляли наемные специально для этой работы мальчики

Фото twitter

2. Последняя дуэль на шпагах, Франция, 1967 год

Фото 24.hu

3. Свадебный торт Елизаветы II, 1947 год

Фото pinterest

4. Самолет пролетает над Самаррой, Ирак, 30-е годы

Фото twitter

5. Самый быстрый компьютер в 1950 году. Частота процессора составляла до 1 МГц

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Фото pinterest

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6. Джин Симмонс со своей мамой перед концертом группы Kiss, 1977 год

Фото reddit

7. Селфи в 1920 году

Фото twitter

8. Джордж Оруэлл с козой Мюриэль, которая стала героиней произведения "Скотный двор"

Фото arzamas.academy

9. Фото Рима в 1871 году, когда он стал столицей Королевства Италия

Фото reddit

10. Британские солдаты, репетиция дреґ-шоу которых была прервана через воздушное нападение

Фото reddit