Огурцы с медом и не только: как за границей едят привычные для нас продукты

В каждой стране – свои вкусовые предпочтения. Одни и те же продукты разные народы готовят совершенно по-разному, повергая соседей и туристов в гастрономический шок.

В нашей подборке – продукты, без которых трудно представить нашу жизнь. Однако сегодня вы посмотрите на них абсолютно по-новому.

И еще Неожиданные гастроидеи, которые ломают стереотипы о всех известных блюдах

1. Сладкий тост с беконом

Во многих странах хлеб обмакивают в смесь взбитого яйца и молока и поджаривают с обеих сторон. Готовые тосты выкладывают на тарелку, поливают растопленным маслом и сгущенным молоком, добавляют специи и сверху кладут... поджаренный бекон!

Неожиданные компоненты сладкого тоста / Фото The-challenger

2. Соленый апельсин

В некоторых странах для утоления жажды готовят закуску из подсоленных ломтиков апельсина. Соль делает апельсин еще сочнее, так что этот десерт пользуется популярностью во многих заведениях общепита. С солью подают также ананас, грейпфрут, арбуз, яблоки и даже клубничное пюре.

Соль обеспечивает апельсину дополнительную сочность / Фото Freepik

3. Шоколадные чипсы

Эти снеки впервые появились в 1985 году в Чикаго и с тех пор пользуются большой популярностью по всему миру.

Хрустящие чипсы с молочным шоколадом / Фото Avito

4. Помидоры с сахаром

Это излюбленное лакомство китайцев, которые уверены, что сахар подчеркивает естественную сладость томатов.

Сладкие помидоры / Фото Delovkusa

5. Картошка с мороженым

Хотите душевно провести время с близкими, которых давно не видели? Приготовьте коктейль из Soplica – и ваш вечер будет теплым и непринужденным.

Хрустящий картофель фри и мягкое мороженое как единое блюдо впервые появились в заведении быстрого питания Wendy's. Впоследствии другие рестораны переняли и модифицировали эту идею, додумавшись подавать с картофелем не только мягкое мороженое, но и молочный коктейль – как соус.

Неожиданная гастроидея / Фото Intermedia

6. Жареный виноград

Поджаренный виноград часто используют в качестве гарнира или ингредиента многих салатов. Впервые такой кулинарный эксперимент провели в Индии.

Виноград на гарнир / Фото 1000.menu

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7. Огурцы с медом

Это блюдо распространено в Прибалтике, Финляндии и Беларуси. Свежие или малосольные огурцы очищают от кожицы, поливают медом и подают к столу.

Нестандартное сочетание компонентов / Фото Lavados

8. Шоколад во фритюре

Для этого десерта используют как следует охлажденный шоколадный батончик Snickers, Twix или Bounty. Его обмакивают в кляр и жарят во фритюре.

Популярный шоколадный батончик, жаренный в масле / Фото Humor

9. Запеканка из картофеля и маршмеллоу

Подобное блюдо появилось еще в 1917 году. Со временем в классический вариант каждый кулинар начал добавлять что-то свое. И сегодня для приготовления десерта используют картофель, зефирки, орешки и лимон.

Необычная запеканка / Фото Smakowity

10. Торт из огурцов

Впервые идея готовить торты и пироги из огурцов посетила индийских поваров. Рецепт разошелся по миру, и теперь этот необычный десерт есть в меню многих европейских ресторанов.

Огуречный десерт / Фото Caak.mn