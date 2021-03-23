Когда человек на своем месте, его работа превращается в искусство. Даже если это работа грузчика.

Предлагаем полюбоваться 11 шедеврами грузового искусства. Как говорится, удивляйтесь и следуйте! Читайте также: 10 идеальных фото, которые помогут успокоить нервы 1. Подогнали безупречно! Фото watson 2. Грузчики в детстве, видимо, не выпускали из рук тетрис Фото news.armblog.am 3. Когда ценится каждый сантиметр пространства Фото iwastesomuchtime 4. А вы бы разложили шины так эстетично? Фото thesun 5. Эти ящики как специально подбирали под размер кузова Фото myprikol 6. Виртуоз сможет даже цветы загрузить компактно Фото news.armblog.am Интересно: Как улучшить себе жизнь: 10 гениальных вещей, которые захочет иметь каждый 7. Такой пазл будет жаль разбирать Фото calatorul 8. Идеальнее сложенный кирпич трудно и представить Фото chingum 9. На такую красоту можно только медитировать Фото figyelj 10. Интересно, как эту морковь зафиксировали? Фото aungmyitsone 11. В грузовике Amazon: монолитная работа! Фото brightside