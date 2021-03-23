Когда за дело берется перфекционист: 11 фото, которыми замилуетесь
Когда человек на своем месте, его работа превращается в искусство. Даже если это работа грузчика.
Источник:24 канал
Предлагаем полюбоваться 11 шедеврами грузового искусства. Как говорится, удивляйтесь и следуйте!
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1. Подогнали безупречно!
Фото watson
2. Грузчики в детстве, видимо, не выпускали из рук тетрис
Фото news.armblog.am
3. Когда ценится каждый сантиметр пространства
Фото iwastesomuchtime
4. А вы бы разложили шины так эстетично?
Фото thesun
5. Эти ящики как специально подбирали под размер кузова
Фото myprikol
6. Виртуоз сможет даже цветы загрузить компактно
Фото news.armblog.am
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7. Такой пазл будет жаль разбирать
Фото calatorul
8. Идеальнее сложенный кирпич трудно и представить
Фото chingum
9. На такую красоту можно только медитировать
Фото figyelj
10. Интересно, как эту морковь зафиксировали?
Фото aungmyitsone
11. В грузовике Amazon: монолитная работа!
Фото brightside
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