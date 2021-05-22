Простые и гениальные решения, которые следовало придумать уже давно

22 мая 2021 , 16:00
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Вещи, без которых мы уже не представляем свою жизнь, постоянно меняются. Ведь даже незначительные изменения могут сделать наш досуг еще веселее, покупки – удобнее, а отдых – приятнее.

Если закупка в супермаркете вызывает у вас стресс, прием душа грозит ожогами, а после примерки одежды в дорогом бутике на новых вещах остаются следы косметики, – это подборку вы точно оцените. И в голове будет пульсировать лишь одна мысль: "Ну почему эту прелесть не придумали раньше?!"

Читайте также: 10 классных изобретений, которые непременно должны быть у вас на кухне

1. Корзина с лупой поможет прочесть состав любого товара в супермаркете

Фото reddit

2. Бутылка для воды с контейнерами для таблеток

Фото reddit

3. Проектор, обозначающий траекторию движения бильярдного шара

Фото funalive

4. Многоразовые блокноты, в которых можно писать особыми ручками, а затем надписи стирать

Фото techcult

5. Наклейки на солнцезащитные очки, подсказывающие, какому типу лица аксессуар больше всего подходит

Фото cirquedeslegumes

Интересно: Вторая жизнь кухонных принадлежностей: 10 классных идей с фото

6. Отделение для смартфона в магазинной корзине

Фото reddit

Жизнь стала однообразной и все повторяется по кругу? Позвони лучшей подруге и устрой коктейльную вечеринку на двоих прямо у себя дома! С Zubrowka Rose миксовать вкусные коктейли просто!

7. Двери в саду, разделенные на входы для взрослых и детей

Фото taobvio

8. Душевая насадка, показывающая температуру воды

Фото buzzfeed

9. Специальные маски, благодаря которым, примеряя одежду, вы не оставите на вещах пятен от косметики

Фото spaly

10. Шорты с сумкой в ​​виде кармана

Фото foochia

Автор: Сніжана Лісова