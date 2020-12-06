Как сделать квартиру уютной: 15+ товаров с AliExpress, которые подарят вашему дому комфорт
Ваш дом – это место, куда всегда хочется возвращаться для физического и морального отдыха. Именно поэтому в доме должно быть чисто, уютно и комфортно. Для того, чтобы достичь перечисленного, нужно следить за чистотой в квартире, иметь стильную мебель и красивые декоративные элементы.
Идеи 24 сделали для вас подборку классных товаров с AliExpress, которые хорошо дополнят любой интерьер квартиры и внесут свои особые штрихи во внешнем виде каждой комнаты.
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1. Настенная ваза с "живыми" растениями
Фото aliexpress
2. Оригинальное настенное зеркало на цепочке
Фото aliexpress
3. Настольная лампа в виде птицы
Фото aliexpress
4. Светодиодные гирлянды
Фото aliexpress
5. Декоративные подушки
Фото aliexpress
6. Прозрачные полки для книг
Фото aliexpress
7. Оригинальные ночники в виде кактусов
Фото aliexpress
8. Изысканные подсвечники
Фото aliexpress
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9. Нестандартные картины, которые "впишутся" по цветовой гамме в общий интерьер комнаты
Фото aliexpress
10. Настенная лампа
Фото aliexpress
11. Подставки под растения
Фото aliexpress
12. Ваза для цветов
Фото aliexpress
13. Кашпо и подсвечник
Фото aliexpress
14. Подвесная ваза
Фото aliexpress
15. Оригинальный подвесной аквариум
Фото aliexpress
16. Подсветка в виде ветвей
Фото aliexpress
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