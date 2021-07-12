Учимося правильно зберігати овочі, щоб вони були свіжими якнайдовше

Ідеальний варіант споживання овочів – їсти їх свіжими. Але це виходить не завжди, адже зберігаються вони не так уже й довго. То як усе ж таки збільшити тривалість зберігання улюблених продуктів?

Ну ж бо ходімо до холодильника. Візьмемося наводити в ньому лад.

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Цибуля і часник

Цибулі й часнику в холодильнику не місце. Сухе вентильоване приміщення – те, що їм потрібно. У цих умовах навіть при кімнатній температурі будуть зберігатися довгі місяці.



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Морква

Щоб морква не зігнила зберігайте її в... воді. Візьміть контейнер, налийте в нього воду, покладіть у воду вимиту моркву, поставте в холодильник.



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Спаржа

Свіжу спаржу ставте швидше в стакан з водою, а потім в холодильник. У "букеті" спаржа зберігається найдовше. Проте, вже на третій день її смак починає псуватися. Спаржу краще не зберігати, а готувати відразу.



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Броколі

Броколі, як і спаржа, вважає за краще "букетне" зберігання. Опустіть стебло, на якому тримається головка, у воду і поставте "букет" в холодильник. 5 – 7 днів броколі буде свіжою гарантовано.



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Авокадо

Незрілий авокадо зберігають в паперовому пакеті до дозрівання 3 – 7 днів. Зрілий – тільки в холодильнику, у відсіку для фруктів, в ідеалі – в герметичній місткості.



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Болгарський перець

Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюбленута здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.

Покладіть в паперовий пакет або загорніть в паперову серветку – і довгі тижні зможете хрустіти свіжими та соковитими перчиками.



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Баклажан

При зберіганні в холодильнику покладіть баклажан в паперовий кульок або прикрийте мішковиною. Більше як місяць навіть в цих умовах продукт не протримається.



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Огірки

Чи знаєте ви, що зберігати огірочки хрусткими можна до двох тижнів? Оберніть кожен в паперову серветку. Складіть партію в поліетиленовий пакет. Відставте пакет якомога далі від морозилки – і огірочки будуть свіжими довго.



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Помідори

Помідори слід зберігати при кімнатній температурі. Чому? Смак помідорів багато в чому обумовлюється вмістом летких речовин, вкрай чутливих до низьких температур. Холод вбиває їх чудовий аромат. Хочете смачних помідорів – тримайте їх на столі.



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