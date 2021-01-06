Уже впродовж багатьох років рекламні ролики Coca-Cola є символом Нового року та Різдва. Щоразу нас вражає сюжет, особлива мелодія та святковий декор.

Ідеї 24 зібрали для вас найкращі рекламні ролики солодкого газованого напою за останнє століття.

Найпопулярніше відео, яке випустили виробники "Coca-Cola" триває лише 51 секунду. У ньому знялися відомі на той час артисти, які тримають свічку в руці.

Читайте також: Для ідеальних вихідних: 10 ідей, як підготуватися до перегляду улюблених фільмів і серіалів

Відео 1971 року:

У 1980-их компанія тісно співпрацювала з Walt Disney Company, тому в найпопулярнішому відео ви можете побачити Мікі Мауса, Дональда Дака, Попелюшку, Гуфі.

Відео 1988 року:

Наступне вражаюче відео вийшло в 1993 році. Тоді увесь світ побачив білих ведмедів, які насолоджувалися північним сяйвом, компанією друзів та улюбленим напоєм.

Найпопулярніше відео 1990-их років:

Через 4 роки у ста країнах світу показали відео зі святковою фірмовою автівкою:

На початку нового тисячоліття прихильність у глядачів завоювали два відео: із зображенням милих ведмедів та пінгвінів, а також відео із караваном святкових вантажівок.

Цікаво: Чому варто дозволяти собі лінуватися у вихідні: 5 переконливих причин

Відео 2005 року:

У 2012 році світ підкорило відео із милими ведмедями, один з яких намагається врятувати пляшечку улюбленого напою:

У 2020 році компанія зняла зворушливе відео, основний меседж якого звучить так: "Бути поруч на свята – найкращий подарунок".

Відео до сторіччя зимових свят у стилі Coca-Cola: