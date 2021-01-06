Рождество в стиле Coca-Cola: лучшие рекламные видео за 100 лет
Уже на протяжении многих лет рекламные ролики Coca-Cola является символом Нового года и Рождества. Каждый раз нас поражает сюжет, особая мелодия и праздничный декор.
Идеи 24 собрали для вас лучшие рекламные видео сладкого газированного напитка за последнее столетие.
Самое популярное видео, которое выпустили производители "Coca-Cola" длится всего 51 секунду. В нем снялись известные в то время артисты, которые держат свечу в руке.
Читайте также: Для идеальных выходных: 10 идей, как подготовиться к просмотру любимых фильмов и сериалов
Видео 1971 года:
В 1980-х компания тесно сотрудничала с Walt Disney Company, поэтому в популярном видео вы можете увидеть Микки Мауса, Дональда Дака, Золушку, Гуфи.
Видео 1988 года:
Следующее впечатляющее видео вышло в 1993 году. Тогда весь мир увидел белых медведей, которые наслаждались северным сиянием, компанией друзей и любимым напитком.
Самое популярное видео 1990-х годов:
Через 4 года в ста странах мира показали видео с праздничной фирменной машиной:
В начале нового тысячелетия приверженность у зрителей завоевали два видео: с изображением милых медведей и пингвинов, а также видео с караваном праздничных грузовиков.
Интересно: Почему стоит позволять себе лениться в выходные: 5 убедительных причин
Видео 2005 года:
В 2012 году мир покорило видео с милыми медведями, один из которых пытается спасти бутылочку любимого напитка:
В 2020 году компания сняла трогательное видео, основной месседж которого звучит так: "Быть рядом на праздники – лучший подарок".
Видео к столетию зимних праздников в стиле Coca-Cola:
Поделиться новостью