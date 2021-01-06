Уже на протяжении многих лет рекламные ролики Coca-Cola является символом Нового года и Рождества. Каждый раз нас поражает сюжет, особая мелодия и праздничный декор.

Идеи 24 собрали для вас лучшие рекламные видео сладкого газированного напитка за последнее столетие.

Самое популярное видео, которое выпустили производители "Coca-Cola" длится всего 51 секунду. В нем снялись известные в то время артисты, которые держат свечу в руке.

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Видео 1971 года:

В 1980-х компания тесно сотрудничала с Walt Disney Company, поэтому в популярном видео вы можете увидеть Микки Мауса, Дональда Дака, Золушку, Гуфи.

Видео 1988 года:

Следующее впечатляющее видео вышло в 1993 году. Тогда весь мир увидел белых медведей, которые наслаждались северным сиянием, компанией друзей и любимым напитком.

Самое популярное видео 1990-х годов:

Через 4 года в ста странах мира показали видео с праздничной фирменной машиной:

В начале нового тысячелетия приверженность у зрителей завоевали два видео: с изображением милых медведей и пингвинов, а также видео с караваном праздничных грузовиков.

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Видео 2005 года:

В 2012 году мир покорило видео с милыми медведями, один из которых пытается спасти бутылочку любимого напитка:

В 2020 году компания сняла трогательное видео, основной месседж которого звучит так: "Быть ​​рядом на праздники – лучший подарок".

Видео к столетию зимних праздников в стиле Coca-Cola: