Рідні будуть вражені: як зробити квітковий букет у коробці власноруч

Квіти в кошиках і коробках часто виглядають більш ефектно, ніж звичайні букети. Якщо правильно їх скласти, то вони до того ж довше матимуть свіжий вигляд

Якщо ви хочете зробити такий подарунок для своїх близьких, то не потрібно звертатися за допомогою до флориста. Адже ми розповімо, як зробити букет в коробці самостійно.

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Букет у коробці

Що вам знадобитися:

квіти;

маленька коробка;

гострий ніж і обробна дошка;

квіткова губка;

2 поліетиленові пакети, харчова плівка або зовнішній обгортковий папір;

вода;

невеликий контейнер або каструля.

Виріжте квіткову губку за розміром вашої коробки. Вона повинна бути трохи менша за коробку, яку ви збираєтеся використовувати.



Виріжте губку для коробки / Фото 5-Minute Crafts

Занурте губку в ємність з водою і дочекайтеся, поки вона повністю намокне. Покладіть 2 поліетиленових пакети в середину коробки і виверніть їхні краї назовні. Покладіть губку.

Розріжте квіти так, щоб вони були трохи вищі, ніж коробка. Зніміть з них нижнє листя. Виберіть кілька великих квітів та поставте їх у губку. Тепер оточіть їх меншими квітами або декоративними листками з боків.

Продовжуйте додавати великі та маленькі елементи в композицію один за одним. За потреби відрегулюйте довжину стебел і їх занурення в губку.



Квіткова композиція в коробці / Фото 5-Minute Crafts

необхідно обов'язково змочувати квіти. Тому, коли губка висохне через кілька днів, вам потрібно додати в неї води.