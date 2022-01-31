Рідні будуть вражені: як зробити квітковий букет у коробці власноруч
Джерело:5-Minute Crafts
Квіти в кошиках і коробках часто виглядають більш ефектно, ніж звичайні букети. Якщо правильно їх скласти, то вони до того ж довше матимуть свіжий вигляд
Якщо ви хочете зробити такий подарунок для своїх близьких, то не потрібно звертатися за допомогою до флориста. Адже ми розповімо, як зробити букет в коробці самостійно.
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Букет у коробці
Що вам знадобитися:
- квіти;
- маленька коробка;
- гострий ніж і обробна дошка;
- квіткова губка;
- 2 поліетиленові пакети, харчова плівка або зовнішній обгортковий папір;
- вода;
- невеликий контейнер або каструля.
Виріжте квіткову губку за розміром вашої коробки. Вона повинна бути трохи менша за коробку, яку ви збираєтеся використовувати.
Виріжте губку для коробки / Фото 5-Minute Crafts
Занурте губку в ємність з водою і дочекайтеся, поки вона повністю намокне. Покладіть 2 поліетиленових пакети в середину коробки і виверніть їхні краї назовні. Покладіть губку.
Розріжте квіти так, щоб вони були трохи вищі, ніж коробка. Зніміть з них нижнє листя. Виберіть кілька великих квітів та поставте їх у губку. Тепер оточіть їх меншими квітами або декоративними листками з боків.
Продовжуйте додавати великі та маленькі елементи в композицію один за одним. За потреби відрегулюйте довжину стебел і їх занурення в губку.
Квіткова композиція в коробці / Фото 5-Minute Crafts