Если вы хотите сделать такой подарок для своих близких, то не нужно обращаться за помощью к флористу. Мы ведь расскажем, как сделать букет в коробке самостоятельно.
Интересно "Позолоченный век": большая премьера от создателя "Аббатства Даунтон"
Букет в коробке
Что вам понадобиться:
- цветы;
- маленькая коробка;
- острый нож и разделочная доска;
- цветочная губка;
- 2 полиэтиленовые пакеты, пищевая пленка или внешняя оберточная бумага;
- вода;
- небольшой контейнер или кастрюля.
Вырежьте цветочную губку по размеру вашей коробки. Она должна быть чуть меньше коробки, которую вы собираетесь использовать.
Вырежьте губку для коробки / Фото 5-Minute Crafts
Окуньте губку в емкость с водой и дождитесь, пока она полностью намокнет. Положите 2 полиэтиленовых пакета внутрь коробки и выверните их края наружу. Уложите губку.
Разрежьте цветы так, чтобы они были немного выше коробки. Снимите с них нижние листья. Выберите несколько крупных цветов и поставьте его в губку. Теперь окружите их меньшими цветами или декоративными листьями по бокам.
Продолжайте добавлять большие и маленькие элементы в композицию друг за другом. При необходимости отрегулируйте длину стеблей и их погружение в губку.
Цветочная композиция в коробке / Фото 5-Minute Crafts