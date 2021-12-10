На приготування напоїв знадобиться максимум 10 – 15 хвилин. Інгредієнти теж прості, тому багато людей зможуть знайти їх в себе вдома.

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Домашній гарячий шоколад



Рецепт гарячого шоколаду / Фото Unsplash

Що знадобиться:

250 мілілітрів молока на ваш вибір;

1 столова ложка какао;

1 – 2 столові ложки м'якого цукру;

25 грамів темного або простого шоколаду, дрібно нарізаного і терку для подачі;

1 столова ложка збитих вершків або простих вершків

Приготування

Нагрійте молоко, какао, цукор і шоколад в невеликій каструлі на середньому вогні. Шоколад та цукор повинен розтанути. Збийте віничком, щоб також розчинилося какао.

Тоді перелийте суміш у кухоль та додайте вершки, щоб вони були зверху. Для подачі натріть ще трохи шоколаду.

Класичний глінтвейн



Рецепт глінтвейну / Фото Unsplash

Інгредієнти:

750 мілілітрів червоного вина;

1 велика або 2 маленькі палички кориці;

2 зірочки анісу;

4 гвоздики;

2 смужки лимонної цедри;

4 столові ложки цукрової пудри.

Приготування

Вилийте у велику каструлю червоне вино, корицю, аніс, гвоздику, цедру лимона та цукор. Варіть на повільному вогні 10 хвилин. Зніміть з плити та остудіть, давши настоятися приблизно 30 хвилин.

Для подачі глінтвейну, розігрійте його, не доводячи до кипіння і розлийте по кухлях або термостійких келихах.

Імбирно-медовий чай



Рецепт імбирно-медового чаю / Фото Unsplash

Складники:

шматочок кореня імбиру, нарізаний скибочками;

пів чайної ложки листя зеленого чаю;

половина або одна чайна ложка меду.

Приготування.

Шматочок імбиру покладіть у чайник. Туди ж додайте листя зеленого чаю. Візьміть горнятко й наповніть його окропом. Тоді вилийте воду в чайник – так вода спочатку трохи охолоне.

Дайте чаю настоятися 1 хвилину, а потім процідіть у чашку. Додайте мед за смаком і ще один шматочок імбиру.