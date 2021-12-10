На приготування напоїв знадобиться максимум 10 – 15 хвилин. Інгредієнти теж прості, тому багато людей зможуть знайти їх в себе вдома.
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Домашній гарячий шоколад
Рецепт гарячого шоколаду / Фото Unsplash
Що знадобиться:
- 250 мілілітрів молока на ваш вибір;
- 1 столова ложка какао;
- 1 – 2 столові ложки м'якого цукру;
- 25 грамів темного або простого шоколаду, дрібно нарізаного і терку для подачі;
- 1 столова ложка збитих вершків або простих вершків
Приготування
Нагрійте молоко, какао, цукор і шоколад в невеликій каструлі на середньому вогні. Шоколад та цукор повинен розтанути. Збийте віничком, щоб також розчинилося какао.
Тоді перелийте суміш у кухоль та додайте вершки, щоб вони були зверху. Для подачі натріть ще трохи шоколаду.
Класичний глінтвейн
Рецепт глінтвейну / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- 750 мілілітрів червоного вина;
- 1 велика або 2 маленькі палички кориці;
- 2 зірочки анісу;
- 4 гвоздики;
- 2 смужки лимонної цедри;
- 4 столові ложки цукрової пудри.
Приготування
Вилийте у велику каструлю червоне вино, корицю, аніс, гвоздику, цедру лимона та цукор. Варіть на повільному вогні 10 хвилин. Зніміть з плити та остудіть, давши настоятися приблизно 30 хвилин.
Для подачі глінтвейну, розігрійте його, не доводячи до кипіння і розлийте по кухлях або термостійких келихах.
Імбирно-медовий чай
Рецепт імбирно-медового чаю / Фото Unsplash
Складники:
- шматочок кореня імбиру, нарізаний скибочками;
- пів чайної ложки листя зеленого чаю;
- половина або одна чайна ложка меду.
Приготування.
Шматочок імбиру покладіть у чайник. Туди ж додайте листя зеленого чаю. Візьміть горнятко й наповніть його окропом. Тоді вилийте воду в чайник – так вода спочатку трохи охолоне.
Дайте чаю настоятися 1 хвилину, а потім процідіть у чашку. Додайте мед за смаком і ще один шматочок імбиру.