Для приготовления напитков понадобится максимум 10 – 15 минут. Ингредиенты тоже просты, поэтому многие смогут найти их у себя дома.
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Домашний горячий шоколад
Рецепт горячего шоколада / Фото Unsplash
Что понадобится:
- 250 миллилитров молока по вашему выбору;
- 1 столовая ложка какао;
- 1 – 2 столовые ложки мягкого сахара;
- 25 граммов темного или простого шоколада, мелко нарезанного и терку для подачи;
- 1 столовая ложка взбитых сливок или простых сливок
Приготовление
Нагрейте молоко, какао, сахар и шоколад в небольшой кастрюле на среднем огне. Шоколад и сахар должен растаять. Взбейте веничком, чтобы растворилось какао.
Затем перелейте смесь в кружку и добавьте сливки, чтобы они были сверху. Для подачи натрите еще немного шоколада.
Классический глинтвейн
Рецепт глинтвейна / Фото Unsplash
Ингредиенты:
- 750 миллилитров красного вина;
- 1 большая или 2 маленькие палочки корицы;
- 2 звездочки аниса;
- 4 гвоздики;
- 2 полоски лимонной цедры;
- 4 столовые ложки сахарной пудры.
Приготовление
Вылейте в большую кастрюлю красное вино, корицу, анис, гвоздику, лимонную цедру и сахар. Варить на медленном огне 10 минут. Снимите с плиты и остудите, дав настояться около 30 минут.
Для подачи глинтвейна, разогрейте его, не доводя до кипения и разлейте по кружкам или термостойким бокалам.
Имбирно-медовый чай
Рецепт имбирно-медового чая / Фото Unsplash
Составляющие:
- кусочек корня имбиря, нарезанный ломтиками;
- полчайной ложки листьев зеленоватого чая;
- половина или одна чайная ложка меда.
Приготовление .
Кусочек имбиря положите в чайник. Туда же добавьте листья зеленого чая. Возьмите чашку и наполните ее кипятком. Тогда вылейте воду в чайник – так вода сначала чуть-чуть остынет.
Дайте чаю настояться 1 минуту, затем процедите в чашку. Добавьте мед по вкусу и еще один кусочек имбиря.