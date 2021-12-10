Для приготовления напитков понадобится максимум 10 – 15 минут. Ингредиенты тоже просты, поэтому многие смогут найти их у себя дома.

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Домашний горячий шоколад

Горячие напитки Идеи
Рецепт горячего шоколада / Фото Unsplash

Что понадобится:

  • 250 миллилитров молока по вашему выбору;
  • 1 столовая ложка какао;
  • 1 – 2 столовые ложки мягкого сахара;
  • 25 граммов темного или простого шоколада, мелко нарезанного и терку для подачи;
  • 1 столовая ложка взбитых сливок или простых сливок

Приготовление

Нагрейте молоко, какао, сахар и шоколад в небольшой кастрюле на среднем огне. Шоколад и сахар должен растаять. Взбейте веничком, чтобы растворилось какао.

Затем перелейте смесь в кружку и добавьте сливки, чтобы они были сверху. Для подачи натрите еще немного шоколада.

Классический глинтвейн

Горячие напитки Идеи
Рецепт глинтвейна / Фото Unsplash

Ингредиенты:

  • 750 миллилитров красного вина;
  • 1 большая или 2 маленькие палочки корицы;
  • 2 звездочки аниса;
  • 4 гвоздики;
  • 2 полоски лимонной цедры;
  • 4 столовые ложки сахарной пудры.

Приготовление

Вылейте в большую кастрюлю красное вино, корицу, анис, гвоздику, лимонную цедру и сахар. Варить на медленном огне 10 минут. Снимите с плиты и остудите, дав настояться около 30 минут.

Для подачи глинтвейна, разогрейте его, не доводя до кипения и разлейте по кружкам или термостойким бокалам.

Имбирно-медовый чай

Чай Рецепты Напитки Идеи
Рецепт имбирно-медового чая / Фото Unsplash

Составляющие:

  • кусочек корня имбиря, нарезанный ломтиками;
  • полчайной ложки листьев зеленоватого чая;
  • половина или одна чайная ложка меда.

Приготовление .

Кусочек имбиря положите в чайник. Туда же добавьте листья зеленого чая. Возьмите чашку и наполните ее кипятком. Тогда вылейте воду в чайник – так вода сначала чуть-чуть остынет.

Дайте чаю настояться 1 минуту, затем процедите в чашку. Добавьте мед по вкусу и еще один кусочек имбиря.