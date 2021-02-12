Рецепти смачних коктейлів із Soplica, які зігріють вас у День закоханих

Надворі кучугури снігу, а під ногами потріскує мороз. У таку негоду не хочеться нікуди й носа показувати. Але наближається День усіх закоханих, і так кортить потішити коханих чимось незвичайним. Однак не кваптеся засмучуватись, адже вразити свою половинку можна й не виходячи з дому. Ловіть рецепт смачних коктейлів із Soplica, які зігріють та подарують святковий настрій.
Як романтично зустріти День святого Валентина, коли за вікном лютує холод, а снігові замети ускладнили походи у кіно чи ресторан? Насправді не потрібно нічого грандіозного – достатньо влаштувати затишний вечір удвох із м'яким пледом та зігріваючими коктейлями на основі Soplica, які легко приготувати вдома. Такий сюрприз приємно здивує ваших коханих та зробить ваш вечір по-справжньому теплим.
Коктейль "Egg-nog"
Рецепт коктейлю Egg-nog / Soplica
Інгредієнти:
- молоко (вершки 10-20%) – 300 мл
- Soplica Ліщина – 100 мл
- курячі яйця – 2 шт.
- цукор – 1 чайна ложка
- кориця – 1 паличка
- мускатний горіх – 1 щіпка
- ванілін – 1 щіпка
Приготування:
- Додайте цукор і ванілін у вибиті яйця.
- Збийте віничком або в блендері до однорідної маси.
- Влийте холодне молоко та перемішати.
- Перелийте суміш у каструлю та додайте корицю.
- Проваріть напій 15-20 хвилин на слабкому вогні, помішуючи віничком і не доводячи до кипіння, поки він не почне густіти.
- Зніміть каструлю з вогню, потім перемішуйте ще 2-3 хвилини.
- Додайте Soplica Ліщина, постійно перемішуючи коктейль.
- Посипте готовий "Egg-nog" мускатним горіхом, розлийте в чашки та подавайте до столу.
Коктейль "Polish Coffee"
Рецепт коктейлю Polish Coffee / Soplica
Інгредієнти:
- Soplica Слива – 50 мл
- кава – 60 мл
- цукровий сироп – 10 мл
- вершки – 20 мл
- чорнослив для прикраси
Приготування:
- Налийте у підігріту склянку гарячу каву на 3/4.
- Додайте цукровий сироп та перемішайте, поки він повністю не розчиниться.
- Налийте Soplica Слива та перемішайте коктейльною ложкою.
- Заповніть склянку до країв збитими вершками та прикрасьте чорносливом.
- Подавайте гарячим.
Коктейль "Лимонний грог"
Рецепт коктейлю Лимонний грог / Soplica
Інгредієнти:
Приготування:
- Влийте Soplica у свіжозаварений гарячий чай та розмішайте.
- Розлийте гарячий напій по склянках та прикрасьте корицею та спіраллю з лайма.
Готово! Насолоджуйтесь неймовірним смаком коктейлів із Soplica.
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Теплого й затишного Дня святого Валентина вам!