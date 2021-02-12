Рецепти смачних коктейлів із Soplica, які зігріють вас у День закоханих

17:30

СПЕЦПРОЄКТ

Надворі кучугури снігу, а під ногами потріскує мороз. У таку негоду не хочеться нікуди й носа показувати. Але наближається День усіх закоханих, і так кортить потішити коханих чимось незвичайним. Однак не кваптеся засмучуватись, адже вразити свою половинку можна й не виходячи з дому. Ловіть рецепт смачних коктейлів із Soplica, які зігріють та подарують святковий настрій.