Глінтвейн – чудовий спосіб зігрітися після зимової прогулянки. Гаряче вино до того ж непогано лікує горло під час застуди. Пропонуємо три різні рецепти, серед яких кожен знайде свій улюблений.
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Рецепт 1
Глінтвейн нашвидкуруч / Фото thecookierookie
Інгредієнти:
- 1 апельсин, нарізаний шматочками і очищений від насіння;
- пів склянки цукру;
- 2 склянки води;
- 1 чайна ложка меленої гвоздики;
- 2 чайні ложки кориці;
- 1 пляшка червоного вина.
Приготування
Змішайте апельсин, цукор, воду і спеції у великій каструлі з нержавіючої сталі. Готуйте на маленькому вогні, додайте вино і повільно нагрівайте, але не кип'ятіть. Подавайте теплим у кухлях.
Рецепт 2
Глінтвейн за 20 хвилин / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- пляшка червоного вина 750 мілілітрів;
- 1 нарізаний клементин;
- 1 паличка кориці;
- 1 зірочка анісу;
- 3 сушених інжиру;
- 4 гвоздики;
- 3 горошини чорного перцю;
- 50 мілілітрів бренді.
Приготування
Налийте червоне вино у велику каструлю. Додайте клементин, паличку кориці, аніс, сушений інжир, гвоздику і чорний перець. Дуже обережно прогрійте до кипіння, а потім вимкніть вогонь.
Ложкою витягніть цілі спеції та перець, а потім додайте бренді. Розлийте в кухлі або термостійкі склянки для подачі. До кожного можна покласти шматочок клементину.
Рецепт 3
Рецепт домашнього глінтвейну / Фото Unsplash
- 1 пляшка червоного сухого вина;
- 80 грамів цукру або меду;
- цедра 1 апельсина;
- 1 корінець очищеного імбиру;
- 1 жменя родзинок;
- 4 палички кориці;
- 10 коробочок кардамону;
- 7 – 8 бутонів гвоздики;
- 2 – 3 зірочки бадьяна;
- 150 – 200 грамів заморожених ягід;
- 150 грамів ягідного лікеру;
- 1 нарізане яблуко.
Приготування
Всі інгредієнти з'єднати у великій каструлі, поставити на невеликий вогонь і довести до температури 70 – 75 градусів. Доводити до кипіння глінтвейн не можна. Зняти з плити, дати трохи настоятися і процідити в келихи.