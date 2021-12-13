Глінтвейн – чудовий спосіб зігрітися після зимової прогулянки. Гаряче вино до того ж непогано лікує горло під час застуди. Пропонуємо три різні рецепти, серед яких кожен знайде свій улюблений.

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Рецепт 1

Рецепт Глінтвейну Ідеї
Глінтвейн нашвидкуруч / Фото thecookierookie

Інгредієнти:

  • 1 апельсин, нарізаний шматочками і очищений від насіння;
  • пів склянки цукру;
  • 2 склянки води;
  • 1 чайна ложка меленої гвоздики;
  • 2 чайні ложки кориці;
  • 1 пляшка червоного вина.

Приготування

Змішайте апельсин, цукор, воду і спеції у великій каструлі з нержавіючої сталі. Готуйте на маленькому вогні, додайте вино і повільно нагрівайте, але не кип'ятіть. Подавайте теплим у кухлях.

Рецепт 2

Глінтвейн Ідеї
Глінтвейн за 20 хвилин / Фото Unsplash

Інгредієнти:

  • пляшка червоного вина 750 мілілітрів;
  • 1 нарізаний клементин;
  • 1 паличка кориці;
  • 1 зірочка анісу;
  • 3 сушених інжиру;
  • 4 гвоздики;
  • 3 горошини чорного перцю;
  • 50 мілілітрів бренді.

Приготування

Налийте червоне вино у велику каструлю. Додайте клементин, паличку кориці, аніс, сушений інжир, гвоздику і чорний перець. Дуже обережно прогрійте до кипіння, а потім вимкніть вогонь.

Ложкою витягніть цілі спеції та перець, а потім додайте бренді. Розлийте в кухлі або термостійкі склянки для подачі. До кожного можна покласти шматочок клементину.

​ Рецепт 3

Глінтвейн Ідеї
Рецепт домашнього глінтвейну / Фото Unsplash

  • 1 пляшка червоного сухого вина;
  • 80 грамів цукру або меду;
  • цедра 1 апельсина;
  • 1 корінець очищеного імбиру;
  • 1 жменя родзинок;
  • 4 палички кориці;
  • 10 коробочок кардамону;
  • 7 – 8 бутонів гвоздики;
  • 2 – 3 зірочки бадьяна;
  • 150 – 200 грамів заморожених ягід;
  • 150 грамів ягідного лікеру;
  • 1 нарізане яблуко.

Приготування

Всі інгредієнти з'єднати у великій каструлі, поставити на невеликий вогонь і довести до температури 70 – 75 градусів. Доводити до кипіння глінтвейн не можна. Зняти з плити, дати трохи настоятися і процідити в келихи.