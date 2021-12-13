Глінтвейн – чудовий спосіб зігрітися після зимової прогулянки. Гаряче вино до того ж непогано лікує горло під час застуди. Пропонуємо три різні рецепти, серед яких кожен знайде свій улюблений.

Зверніть увагу Прем'єра "Зломовчання" з Ксенією Мішиною: де дивитися перший в Україні серіал-оріджинал

Рецепт 1



Глінтвейн нашвидкуруч / Фото thecookierookie

Інгредієнти:

1 апельсин, нарізаний шматочками і очищений від насіння;

пів склянки цукру;

2 склянки води;

1 чайна ложка меленої гвоздики;

2 чайні ложки кориці;

1 пляшка червоного вина.

Приготування

Змішайте апельсин, цукор, воду і спеції у великій каструлі з нержавіючої сталі. Готуйте на маленькому вогні, додайте вино і повільно нагрівайте, але не кип'ятіть. Подавайте теплим у кухлях.

Рецепт 2



Глінтвейн за 20 хвилин / Фото Unsplash

Інгредієнти:

пляшка червоного вина 750 мілілітрів;

1 нарізаний клементин;

1 паличка кориці;

1 зірочка анісу;

3 сушених інжиру;

4 гвоздики;

3 горошини чорного перцю;

50 мілілітрів бренді.

Приготування

Налийте червоне вино у велику каструлю. Додайте клементин, паличку кориці, аніс, сушений інжир, гвоздику і чорний перець. Дуже обережно прогрійте до кипіння, а потім вимкніть вогонь.

Ложкою витягніть цілі спеції та перець, а потім додайте бренді. Розлийте в кухлі або термостійкі склянки для подачі. До кожного можна покласти шматочок клементину.

​ Рецепт 3



Рецепт домашнього глінтвейну / Фото Unsplash

1 пляшка червоного сухого вина;

80 грамів цукру або меду;

цедра 1 апельсина;

1 корінець очищеного імбиру;

1 жменя родзинок;

4 палички кориці;

10 коробочок кардамону;

7 – 8 бутонів гвоздики;

2 – 3 зірочки бадьяна;

150 – 200 грамів заморожених ягід;

150 грамів ягідного лікеру;

1 нарізане яблуко.

Приготування

Всі інгредієнти з'єднати у великій каструлі, поставити на невеликий вогонь і довести до температури 70 – 75 градусів. Доводити до кипіння глінтвейн не можна. Зняти з плити, дати трохи настоятися і процідити в келихи.