Страва у приготуванні дуже проста, і її можна зробити за три основні кроки. Для кращої консистенції до хліба радять додати ще трішки борошна.

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Рецепт сирного хліба з броколі

Інгредієнти:

270 грамів броколі;

1 велике яйце;

50 грамів тертого пармезану;

100 грамів твердого сиру;

2 чайні ложки борошна;

пів чайної ложки часникового порошку;

сіль і перець.

Приготування

Вимийте, обсушіть та наріжте броколі. Подрібніть їх у кухонному комбайні чи просто виделкою. Шматочки розміром мають нагадувати рис. Встановіть мікрохвильову піч на режим "готування" та приготуйте там броколі.

Розбийте яйце в миску. Додайте часник, твердий сир, борошно та подрібнені броколі. Подрібніть ложкою до однорідності. Приправте суміш дрібкою перцю і солі.



Готуємо мирний хліб з броколі / Фото KetoVale

Викладіть суміш на деко, застелене вощеним папером. Зверху рясно посипте пармезаном. Нагрійте духовку до 180 градусів, а потім поставте деко. Випікайте приблизно 10 хвилин.

Витягніть страву з духовки. Зверху посипте твердим сиром. Випікайте ще 5 хвилин, щоб він розплавився. Після готовності залиште охолонути приблизно на 5 хвилин, а потім зніміть папір. Наріжте прямокутними формами і насолоджуйтесь!