Страва у приготуванні дуже проста, і її можна зробити за три основні кроки. Для кращої консистенції до хліба радять додати ще трішки борошна.

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Рецепт сирного хліба з броколі

Інгредієнти:

  • 270 грамів броколі;
  • 1 велике яйце;
  • 50 грамів тертого пармезану;
  • 100 грамів твердого сиру;
  • 2 чайні ложки борошна;
  • пів чайної ложки часникового порошку;
  • сіль і перець.

Приготування

Вимийте, обсушіть та наріжте броколі. Подрібніть їх у кухонному комбайні чи просто виделкою. Шматочки розміром мають нагадувати рис. Встановіть мікрохвильову піч на режим "готування" та приготуйте там броколі.

Розбийте яйце в миску. Додайте часник, твердий сир, борошно та подрібнені броколі. Подрібніть ложкою до однорідності. Приправте суміш дрібкою перцю і солі.

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Готуємо мирний хліб з броколі / Фото KetoVale

Викладіть суміш на деко, застелене вощеним папером. Зверху рясно посипте пармезаном. Нагрійте духовку до 180 градусів, а потім поставте деко. Випікайте приблизно 10 хвилин.

Витягніть страву з духовки. Зверху посипте твердим сиром. Випікайте ще 5 хвилин, щоб він розплавився. Після готовності залиште охолонути приблизно на 5 хвилин, а потім зніміть папір. Наріжте прямокутними формами і насолоджуйтесь!