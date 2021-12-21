Олів'є, яке не зашкодить фігурі: приготуйте на Новий рік салат з креветками

Рік Тигра наближається. Але хіба святкування Нового року без олів'є можна вважати повноцінним? Оскільки майже на кожному столі буде цей салат, розповідаємо, як зробити його здоровішим.

Традиційний рецепт олів'є не можна назвати дієтичним: у 100 грамах салату є приблизно 500 – 600 кілокалорій. Але крім нього, у новорічну ніч хочеться спробувати й інші страви, не переживаючи при цьому за фігуру. Дієтологиня Наталя Макієнко розповіла, як корисно приготувати один з головних атрибутів Нового року.

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Олів'є: дієтичний рецепт салату

Інгредієнти на 3 – 4 порції:

Морква – 2 – 3 штуки;

Картопля (для обіднього столу) або кабачок (для нічного столу) – 1 штука;

Яйце – 1 штука;

Свіжі огірки – 4 штуки;

Малосольні огірки – 1 – 2 штуки;

Креветки – 150 – 200 грамів (можна без них або замінити на червону рибу);

Горошок зелений – 3 – 4 столові ложки;

Червона ікра – на ваш смак;

Кріп і зелена цибуля – на ваш смак;

Майонез.

Спосіб приготування:

Відваріть овочі. Моркву до напівготовності, а картоплю – до повної готовності. Поставте варити яйця та креветки. Усі інгредієнти дрібно наріжте, крім креветок – їх краще розрізати навпіл, а то й взагалі залишити цілими. Додайте горошок та зелень і усе разом добре перемішайте.

Смачного!

Салат краще не заправляти майонезом відразу, а лише перед подачею. Прикрасити його можна ікрою та зеленню.

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Текст публікації Наталі Макієнко:

Олів'є без шкоди фігурі.

Практично неможливо зустріти сім'ю, на чиєму столі не буде цього салату. Але як зробити його корисним? Щоб не переживати про фігуру та своє самопочуття після новорічних свят. Олів'є може бути таким!

Отже, на 3-4 порції нам знадобиться:

Морква - 2-3 шт

Картопля (для їжі в обід) або кабачок (для "нічного столу") – 1 шт

Яйце - 1 шт

Огірки – 4 шт

Малосольні огірки - 1-2 шт

Креветки відварені ~150-200 г (можна без них або замінити на червону рибу)

Горошок зелений – 3-4 ст. л.

Червона ікра до смаку

Кріп і зелена цибуля на смак

Майонез додаємо в салат при подачі.

Готуємо:

Відварюємо моркву до напівготовності (це дозволить поєднувати її з картоплею і не "перетворить" на джерело великої кількості цукру та крохмалю), у такому вигляді і на вечерю можна. Потім відварюємо яйця. Креветки відварюємо до готовності або розморожуємо (дивлячись які у вас).

Нарізаємо моркву, свіжі та малосольні огірки (я люблю все нарізати дрібно, але це справа смаку). Креветки ріжемо навпіл (залежить від розміру креветок, якісь можна цілими залишити).

Змішуємо всі інгредієнти, додаємо горошок та зелень.

Заздалегідь салат я не заправляю – тільки перед подачею + прикрашаю ікрою та зеленню.