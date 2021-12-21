Традиционный рецепт оливье нельзя назвать диетическим: в 100 граммах салата примерно 500 – 600 килокалорий. Но кроме него в новогоднюю ночь хочется попробовать и другие блюда, не переживая при этом за фигуру. Диетолог Наталья Макиенко рассказала, как полезно приготовить один из главных атрибутов Нового года.
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Оливье: диетический рецепт салата
Ингредиенты на 3 – 4 порции:
- Морковь – 2 – 3 штуки;
- Картофель (для обеденного стола) или кабачок (для ночного стола) – 1 штука;
- Яйцо – 1 штука;
- Свежие огурцы – 4 штуки;
- Малосольные огурцы – 1 – 2 штуки;
- Креветки – 150 – 200 граммов (можно без них или заменить красной рыбой);
- Горошек зеленый – 3 – 4 столовых ложки;
- Красная икра – по вашему вкусу;
- Укроп и зеленый лук – на ваш вкус;
- Майонез.
Способ приготовления:
- Отварите овощи. Морковь до полуготовности, а картофель – до полной готовности.
- Поставьте варить яйца и креветки.
- Все ингредиенты мелко нашинкуйте, кроме креветок – их лучше разрезать пополам, а то и вообще оставить целыми.
- Добавьте горошек и зелень и все хорошо перемешайте.
Приятного аппетита!
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Текст публикации Натальи Макиенко:
Оливье без ущерба для фигуры.
Практически невозможно встретить семью, на чьем столе не будет этого салата. Но как сделать его полезным? Чтобы не переживать о фигуре и своем самочувствии после новогодних праздников. Оливье может быть таким!
Итак, на 3-4 порции нам понадобится:
Морковь – 2-3 шт
Картофель (для еды в обед) или кабачок (для "ночного стола") – 1 шт
Яйцо – 1 шт
Огурцы – 4 шт
Малосольные огурцы – 1-2 шт
Креветки отварные ~150-200 г (можно без или заменить на красную рыбу)
Горошек зеленый – 3-4 ст. л.
Красная икра по вкусу
Укроп и зеленый лук по вкусу
Майонез добавляем в салат при подаче.
Готовим:
Отвариваем морковь до полуготовности (это позволит совмещать ее с картофелем и не "превратит" в источник большого количества сахара и крахмала), в таком виде и на ужин можно. Затем отвариваем яйца. Креветки отвариваем до готовности или размораживаем (смотря какие у вас).
Нарезаем морковь, свежие и малосольные огурцы (я люблю все мелко нарезать, но это дело вкуса). Креветки режем пополам (зависит от размера креветок, некоторые можно целыми оставить).
Смешиваем все ингредиенты, добавляем горошек и зелень.
Заранее салат я не заправляю только перед подачей + украшаю икрой и зеленью.