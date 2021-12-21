Традиционный рецепт оливье нельзя назвать диетическим: в 100 граммах салата примерно 500 – 600 килокалорий. Но кроме него в новогоднюю ночь хочется попробовать и другие блюда, не переживая при этом за фигуру. Диетолог Наталья Макиенко рассказала, как полезно приготовить один из главных атрибутов Нового года.

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Оливье: диетический рецепт салата

Ингредиенты на 3 – 4 порции:

Морковь – 2 – 3 штуки;

Картофель (для обеденного стола) или кабачок (для ночного стола) – 1 штука;

Яйцо – 1 штука;

Свежие огурцы – 4 штуки;

Малосольные огурцы – 1 – 2 штуки;

Креветки – 150 – 200 граммов (можно без них или заменить красной рыбой);

Горошек зеленый – 3 – 4 столовых ложки;

Красная икра – по вашему вкусу;

Укроп и зеленый лук – на ваш вкус;

Майонез.

Способ приготовления:

Отварите овощи. Морковь до полуготовности, а картофель – до полной готовности. Поставьте варить яйца и креветки. Все ингредиенты мелко нашинкуйте, кроме креветок – их лучше разрезать пополам, а то и вообще оставить целыми. Добавьте горошек и зелень и все хорошо перемешайте.

Совет! Салат лучше не заправлять майонезом сразу, а только перед подачей. Украсить его можно икрой и зеленью.

Приятного аппетита!

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Текст публикации Натальи Макиенко:

Оливье без ущерба для фигуры.

Практически невозможно встретить семью, на чьем столе не будет этого салата. Но как сделать его полезным? Чтобы не переживать о фигуре и своем самочувствии после новогодних праздников. Оливье может быть таким!

Итак, на 3-4 порции нам понадобится:

Морковь – 2-3 шт

Картофель (для еды в обед) или кабачок (для "ночного стола") – 1 шт

Яйцо – 1 шт

Огурцы – 4 шт

Малосольные огурцы – 1-2 шт

Креветки отварные ~150-200 г (можно без или заменить на красную рыбу)

Горошек зеленый – 3-4 ст. л.

Красная икра по вкусу

Укроп и зеленый лук по вкусу

Майонез добавляем в салат при подаче.

Готовим: