Вибачте, вегетаріанці: рецепти ідеальної курки

Курочка, запечена в духовці, – смакота! І готувати її досить просто. Але чому ж ця загалом нескладна страва не завжди вдається? То пересолили, то пересушили, то нерівномірно запекли – словом, зіпсували продукт.

Але з нашими порадами ви забудете про такі прикрості. Отже, хутчіш на кухню готувати!

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Під шкіру

Нашпигувавши курку маслом з травами, отримаєте соковите та ароматне м'ясо під золотистою скоринкою. Просто відокремте шкірку від тушки та напхніть під неї начинку. Начинка готується з м'якого вершкового масла, солі, перцю і зелені.



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З часником

Робите на тушці надрізи, запихаєте в них шматочки часнику та отримуєте запаморочливе м'ясо.



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З імбиром

Змішайте тертий імбир з сіллю і перцем, натріть курку і залиште маринуватися. Через годину, струснувши надлишки, покладіть запікатися.



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У карамелі

Залиште позаду неважливе та відчуйте гармонію, насолоджуючись досконалим смаком

Отримати хрустку шкоринку можна завдяки карамелі. На сухій сковороді обсмажте столову ложку солі з такою ж кількістю цукру. Як тільки маса розплавиться і стане коричневою, додайте склянку холодної води. Проваріть до загустіння. Помастіть курку і кладіть в духовку.



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Замість гриля

Ще варіант утворення хрусткої скоринки, якщо духовка не обладнана грилем. Змішайте гірчицю з медом і за допомогою кулінарного пензлика обробіть тушку. Помістіть у духовку.



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По-китайськи

Урізноманітнити смакові відчуття можна, замаринувавши курку по-китайськи. Готується "китайський" маринад із соєвого соусу, меду, імбиру, перцю чилі та часнику. Дивовижна екзотика.



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Не втратити ні краплі

При запіканні курки витоплюється багато жиру. Щоб не переводити даремно смалець, покладіть під курку до запікання скибочки картоплі, цибулі та інші овочі. Вони будуть вбирати курячий жир і нудитися в ньому до готовності.



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