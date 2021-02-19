Речі, які заважають досягти успіху: 11 прикладів

Дуже часто, щоб досягти мети, потрібно чимось пожертвувати та від чогось відмовитися. Адже успішною людина не народжується. Щоб стати такою, потрібно дотримуватися певних принципів та навіть переступати через себе.

Тому ми пропонуємо вашій увазі основні правила успіху, які допоможуть у ваших життєвих звершеннях.

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1. Не варто вірити в "чудодійний засіб"

Щоб дістатися до вершини гори потрібно багато працювати. Миттєвий успіх – міф.

Ви не доб'єтесь успіху без жодних зусиль. Потрібно щодня вкладати величезну кількість часу в розвиток свого мислення, набувати нових знань, освоювати нові навички, щоб стати успішним.

Пам'ятайте, ви не повинні бути завтра тим, ким ви є сьогодні.



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2. Забудьте про перфекціонізм

Страх невдачі часто заважає нам діяти. Але ми втратимо безліч можливостей, якщо будемо чекати моменту, коли все буде правильно. Ніщо ніколи не буде ідеальним, запам'ятайте.

3. Не варто хапатися за все

Виберіть щось одне та доведіть це до кінця. Незалежно від того, про що йдеться – бізнес-ідею, розмову або тренування. Зосередьтеся на одному завданню.

Ви ніколи не доберетеся до місця призначення, якщо будете зупинятися і кидати каміння в кожного собаку, який гавкає, запам'ятайте це.



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4. Не намагайтеся все контролювати

Приділіть увагу лише тому, що вам під силу. Іноді єдине, що ви можете контролювати, – ваше ставлення до чогось.

5. Перестаньте говорити "так" тому, що не веде вас до вашої мети

Запам'ятайте, що для досягнення своєї мети ви повинні вміти сказати "ні" певним завданням, діяльності та вимогам друзів, родичів і колег. Вам доведеться багато чим пожертвувати, але коли ви дістанетесь вершини, ви зрозумієте, що це було того варте.



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6. Уникайте токсичних людей

Люди, з якими ми проводимо багато часу, дуже сильно впливають на те, ким ми стаємо. Якщо ви проводите час з тими, хто знаходиться позаду вас, ви віддаляєтеся від успіху. Однак, якщо ви проводите час з успішнішими людьми, ніж ви самі, ви й самі станете таким.

7. Якби ви "не лізли зі шкури" всім не догодите

Єдина річ, яку ви можете зробити, – це залишатися самим собою, вдосконалюватися і розвиватися кожен день, знаючи, що збільшення кількості тих, хто вас недолюблює, означає те, що ви робите щось справді важливе.



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8. Відмовтесь від нездорового способу життя

Якщо ви хочете чогось досягнути в житті, то повинні запам'ятати – все починається зі здоров'я. Насамперед ви повинні піклуватися про нього.

9. Не бійтеся великих амбіцій

Якщо ви не наважитеся скористаєтесь можливостями, або не дозволите своїм мріям стати реальністю, ви ніколи не реалізуєте свій справжній потенціал. Так що, озвучуючи свої ідеї, не бійтеся невдач, і, звичайно ж, не бійтеся досягнути успіху.



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10. Припиніть шукати виправдання

Станьте господарем свого життя. Цього ніхто не зробить за вас.

Тільки ви несете відповідальність за своє життя. Розуміння, що ви несете відповідальність за те, що відбувається у вашому житті, одночасно страшно і цікаво. Але це єдиний спосіб досягнути успіху. Виправдання обмежують і заважають нам рости особистісно та професійно.

11. Навчіться бути незалежним від соціальних мереж

Ви не повинні дозволяти цим звичкам відволікатися від своїх цілей. Витратьте цей час на те, щоб поліпшити своє життя.



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