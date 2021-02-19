Очень часто, чтобы достичь цели, нужно чем-то пожертвовать и от чего-то отказаться. Ведь человек не рождается успешным. Чтобы стать таким, нужно придерживаться определенных принципов и даже переступать через себя.

Поэтому мы предлагаем вашему вниманию основные правила успеха, которые помогут в ваших жизненных свершениях.

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1. Не стоит верить в "чудодейственное средство"

Чтобы добраться до вершины горы, нужно много работать. Мгновенный успех – миф.

Вы не добьетесь успеха без усилий. Нужно каждый день вкладывать огромное количество времени в развитие своего мышления, приобретать новые знания, осваивать новые навыки, чтобы стать успешным.

Помните, вы не должны быть завтра тем, кем вы есть сегодня.



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2. Забудьте о перфекционизме

Страх неудачи часто мешает нам действовать. Но мы потеряем множество возможностей, если будем ждать момента, когда все будет правильно. Ничто никогда не будет идеальным, запомните.

3. Не стоит хвататься за все

Выберите что-то одно и доведите это до конца. Независимо от того, о чем идет речь – бизнес-идею, разговор или тренировки. Сосредоточьтесь на одной задаче.

Вы никогда не доберетесь до места назначения, если будете останавливаться и бросать камни в каждую собаку, которая лает, запомните это.



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4. Не пытайтесь все контролировать

Уделите внимание только потому, что вам по силам. Иногда единственное, что вы можете контролировать, – ваше отношение к чему-то.

5. Перестаньте говорить "да" тому, что не ведет вас к вашей цели

Запомните, что для достижения своей цели вы должны уметь сказать "нет" определенным задачам, деятельности и требованиям друзей, родственников и коллег. Вам придется многим пожертвовать. Но когда вы доберетесь вершины, вы поймете, что это того стоит.



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6. Избегайте токсичных людей

Люди, с которыми мы проводим много времени, очень сильно влияют на то, кем мы становимся. Если вы проводите время с теми, кто находится позади вас, вы удаляетесь от успеха. Однако, если вы проводите время с более успешными людьми, чем вы сами, со временем вы и сами станете таким.

7. Как бы вы "не лезли из кожи" всем не угодите

Единственная вещь, которую вы можете сделать, – это оставаться самим собой, совершенствоваться и развиваться каждый день, зная, что увеличение количества тех, кто вас недолюбливает, означает то, что вы делаете что-то действительно важное.



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8. Откажитесь от нездорового образа жизни

Если вы хотите чего-то достичь в жизни, то должны запомнить – все начинается со здоровья. Прежде всего, вы должны заботиться о нем.

9. Не бойтесь больших амбиций

Если вы не решитесь воспользоваться возможностями, или не позволите своим мечтам стать реальностью, вы никогда не реализуете свой истинный потенциал. Так что, озвучивая свои идеи, не бойтесь неудач, и, конечно же, не бойтесь достичь успеха.



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10. Перестаньте искать оправдания

Станьте хозяином своей жизни. Этого никто не сделает за вас.

Только вы несете ответственность за свою жизнь. Понимание, что вы несете ответственность за то, что происходит в вашей жизни, одновременно страшно и интересно. Но это единственный способ добиться успеха. Оправдания ограничивают и мешают нам расти личностно и профессионально.

11. Научитесь быть независимым от социальных сетей

Вы не должны позволять этим привычкам отвлекаться от своих целей. Потратьте это время на то, чтобы улучшить свою жизнь.



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