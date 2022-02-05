Ранкова зарядка просто у ліжку: 5 лінивих вправ, які допоможуть вам підтримувати форму

Хочеться повалятися ще хоча б 10 хвилин цього суботнього ранку? Ми знаємо, як це зробити з користю? Зробіть зарядку! Так-так, для цього навіть не потрібно вставати з ліжка.

Усі знають, що ранкова зарядка дуже корисна і виконувати її потрібно регулярно. Але можна трохи схитрити й позайматися просто в теплому ліжку. Головне – підібрати правильні вправи. Тут нам й стане у пригоді лінивий комплекс від фінтес-тренерки Марини Боржемської.

І ще 5 вправ на все тіло: щоденне домашнє тренування у відео

5 вправ для ранкової зарядки у ліжку

#1

Дихання. Ляжте розслаблено, випряміть руки вздовж тіла та дихайте правильно. Робіть вдих і видих через ніс. Після цього трохи потягніться, аби налаштуватися на активність.

#2

Напівмісток. Ляжте на спину, зігнувши ноги у колінах і поставте стопи на ширині стегон. Підніміть таз вгору так, щоб верхня частина тіла утворювала разом зі стегнами пряму лінію від плеча до коліна. Затримайтеся на 30 секунд. Поверніться у вихідне положення та повторіть ще тричі.

#3

Підйом ніг. Ноги випрямлені, руки витягнуті вздовж тіла. Повільно підніміть одну ногу, поки вона не буде утворювати кут 90 градусів з ліжком і також повільно опустіть до торкання з ліжком. Повторіть те саме з другою ногою. Виконайте по 10 повторень на кожну ногу.

#4

Велосипед. Ляжте на спину, руки зігніть у ліктях і заведіть їх за голову. Підніміть зігнуті ноги так, щоб кут між стегнами та ліжком був 90 градусів. Почніть виконувати ногами руху, ніби ви їдете на велосипеді.

#5

Поза щасливої ​​дитини. Ляжте на спину і притисніть ноги, зігнуті в колінах, до грудей. Потім візьміться за стопи руками, трохи розведіть ноги в сторони і акуратно розігніть їх.

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Займатися спортом можна, не встаючи з ліжка / Фото youtube

Текст публікації Марини Боржемської:

Вправи для вихідних. Не встаючи з ліжка. Якщо вам ранком хочеться повалятися в ліжку довше, зробіть це. А потім проведіть невелику зарядку та поваляйтесь ще. Ранкова зарядка допомагає прокинутися від сну та готує всі системи тіла до майбутньої активності.

Дихання Це добрий ранковий ритуал для пробудження. Все, що потрібно – це розслаблено лежати в ліжку, руки витягнуті вздовж тіла, робити вдих і видих через ніс. Потім можна трохи потягнутися...

...Поза щасливої ​​дитини. Ляжте на спину і притисніть ноги, зігнуті в колінах до грудей. Потім візьміться за стопи руками (зручно захоплювати за середню частину), трохи розведіть ноги в сторони і акуратно розігніть їх.