Все знают, что утренняя зарядка очень полезна и выполнять ее нужно регулярно. Но можно немного схитрить и позаниматься прямо в теплой кровати. Главное – подобрать правильные упражнения. Здесь нам и пригодится ленивый комплекс от финтест-тренера Марины Боржемской.

И еще 5 упражнений на все тело: ежедневная домашняя тренировка в видео

5 упражнений для утренней зарядки в постели

#1

Дыхание. Лягте спокойно, выпрямите руки вдоль тела и дышите правильно. Делайте вдох и выдох через нос. Затем немного потянитесь, чтобы настроиться на активность.

#2

Полумостик. Лягте на спину, согнув ноги в коленях и поставьте стопы на ширине бедер. Поднимите таз вверх так, чтобы верхняя часть тела образовывала вместе с бедрами прямую линию от плеча до колена. Задержитесь на 30 секунд. Вернитесь в исходное положение и повторите еще три раза.

#3

Подъем ног. Ноги выпрямлены, руки вытянуты вдоль тела. Медленно приподнимите одну ногу, пока она не будет образовывать угол 90 градусов с кроватью и также медленно опустите до касания кровати. Повторите то же самое со второй ногой. Выполните по 10 повторений на каждую ногу.

#4

Велосипед. Лягте на спину, руки согните в локтях и отведите их за голову. Поднимите изогнутые ноги так, чтобы угол между бедрами и кроватью был 90 градусов. Начните выполнять ногами движения, словно вы едете на велосипеде.

#5

Поза счастливого ребенка. Лягте на спину и прижмите ноги, согнутые в коленях, к груди. Затем возьмитесь за стопы руками, немного разведите ноги в стороны и аккуратно разогните их.

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Заниматься спортом можно, не вставая с кровати / Фото youtube

Текст публикации Марины Боржемской:

Упражнения для выходных. Не вставая с кровати. Если вам утром хочется поваляться в постели подольше, сделайте это. Затем проведите небольшую зарядку и поваляйтесь еще. Утренняя зарядка помогает проснуться от сна и подготавливает все системы тела к будущей активности.

Это хороший утренний ритуал для пробуждения. Все, что нужно – это спокойно лежать в постели, руки вытянуты вдоль тела, делать вдох и выдох через нос. Потом можно чуть-чуть потянуться...