Простий спосіб вимити пляшку з вузьким горлечком: корисний лайфхак

У кожному домі збирається купа тари з вузьким горлечком: різноманітні ємності від соусів, термопляшки, звичайні скляні чи пластикові пляшки від води та пива. І всі їх, перш ніж використати повторно або відправити до сміттєвого контейнера з пластиком чи склом, треба як слід вимити зсередини.

І зробити це можна, доклавши мінімум зусиль.

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Вам знадобляться лише 3 компоненти: вода, будь-який мийний засіб і звичайний рис, що швидко й без пошкоджень збере бруд зі стінок пляшки.

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Щоб ретельно вимити пляшку з вузьким горлечком, всипте до ємності через лійку трохи рису, додайте мийного засобу й налийте води – приблизно на ⅓ ємності.

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Після цього пляшку закрийте та енергійно потрусіть у різні боки. Воду з брудом злийте, а пляшку сполосніть.

Як швидко й легко вимити пляшку з вузьким горлечком – дивіться на відео: