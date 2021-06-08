И сделать это можно, приложив минимум усилий.
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Вам понадобятся всего лишь 3 компонента: вода, любое моющее средство и обычный рис, который быстро и без повреждений соберет грязь со стенок бутылки.
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После этого бутылку закройте и энергично повстряхивайте в разные стороны. Воду с грязью слейте, а бутылку сполосните.
Как быстро и легко вымыть бутылку с узким горлышком – смотрите на видео: