Це часто змушує почуватися дезорганізованим і може стати для вас неабияким тягарем. Ідеї 24 розповідають, як контролювати безлад та швидко з ним впоратись.

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6 правил боротьби з безладом

Робіть все поступово



Не беріться прибирати одразу в кількох місцях / Фото Pinterest

Не спішіть прибирати одразу все. Робіть це поступово, тоді процес не буде здаватись таким складним. До того ж не варто приймати швидкі рішення. До прикладу, викинуту поспіхом річ буде важко повернути. Прибирайте продумано та ефективно. Розберіть спершу одну полицю, а тоді переходьте до іншої.

Розподіліть всі речі



Розкладіть непотрібні речі у коробки / Фото Pinterest

Підготуйте коробки чи пакети для непотрібних речей і подумайте, що ви можете з ними зробити. Добре було б розділити непотрібні речі на кілька категорій: те, що хочете подарувати, продати та викинути на смітник.

Не чекайте на гарний настрій. Створіть його самостійно, запросивши друзів на коктейль із Zubrowka Rose.

Зменште колекції



Позбудьтесь непотрібних книг та інших речей / фото Eva

Можливо, ви любите колекціонувати якісь предмети, наприклад, книги. Тоді варто виділити для них окреме місце. Якщо ваша книжкова шафа вже переповнена, а нещодавно придбані книги розкидані по всій квартирі, потрібно скоротити колекцію. Ви можете комусь віддати чи подарувати книги, які не плануєте перечитувати. Зберігайте лише ті, які є для вас особливими.

Викидати чи ні?

Якщо ви не можете вирішити викидати якусь річ чи залишити, в нас є для вас чудова ідея. Всі сумнівні речі складіть у коробку і залиште її на 6 місяців. Якщо протягом цього часу ви жодного разу туди не заглянете, можете спокійно викидати все, що в ній заховано.

Даруйте речі, які ніколи не використовували



Віддайте непотрібні речі знайомим та друзям / Фото Pinterest

В кожному домі знайдеться принаймні одна нова річ, яка ніколи не використовувалась. Можливо, колись ви придбали гарний намет, але так і не сходили в похід. Чи кулінарну книгу, яка виглядала цікавою, але ви не заглянули всередину. Зберігайте лише ті речі, які відповідають вашому реальному стилю життя, а не уявному. Нові непотрібні для вас речі віддайте справжнім поціновувачам. Це дозволить вам розвантажити дім і зробити приємність друзям чи рідним.

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Продайте речі

Якщо ж ви не знайшли "домівки" для ваших нових речей серед знайомих, спробуйте їх продати. Тут потрібно докласти трохи більше зусиль, але цей спосіб допоможе вам повернути витрачені гроші. Така фінансова "винагорода" може стати подальшою мотивацією для розвантаження будинку.