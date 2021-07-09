Это часто заставляет чувствовать себя дезорганизованным и может стать для вас большим грузом . Идеи 24 рассказывают, как контролировать беспорядок и быстро с ним справиться.

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6 правил борьбы с беспорядком

Делайте все постепенно



Не беритесь убирать сразу в нескольких местах / Фото Pinterest

Не спешите убирать сразу все. Делайте это постепенно, тогда процесс не будет выглядеть таким сложным. К тому же не стоит принимать быстрые решения. К примеру, выброшенную в спешке вещь будет трудно вернуть. Убирайте продумано и эффективно. Разберите сначала одну полку, а потом переходите к другой.

Распределите все вещи



Разложите ненужные вещи в коробки / Фото Pinterest

Подготовьте коробки или пакеты для ненужных вещей и подумайте, что вы можете с ними сделать. Хорошо бы разделить ненужные вещи на несколько категорий: то, что хотите подарить, продать или выкинуть на помойку.

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Уменьшите коллекции



Избавьтесь от ненужных книг и других вещей / фото Eva

Возможно, вы любите коллекционировать какие-то предметы, например, книги. Тогда стоит выделить для них отдельное место. Если ваш книжный шкаф уже переполнен, а недавно приобретенные книги разбросаны по всей квартире, нужно сократить коллекцию. Вы можете кому-то отдать или подарить книги, которые не планируете перечитывать. Храните только те, которые являются для вас особенными.

Выбрасывать или нет?

Если вы не можете решить выбрасывать какую-то вещь или оставить, у нас есть для вас отличная идея . Все сомнительные вещи сложите в коробку и оставьте ее на 6 месяцев. Если в течение этого времени вы ни разу туда не заглянете, можете спокойно выбрасывать все, что в ней спрятано.

Подарите вещи, которые никогда не использовали



Отдайте ненужные вещи знакомым и друзьям / Фото Pinterest

В каждом доме найдется по крайней мере одна новая вещь, которая никогда не использовалась. Возможно, когда-то вы приобрели хорошую палатку, но так и не сходили в поход. Или кулинарную книгу, которая выглядела интересной, но вы не заглянули внутрь. Храните только те вещи, которые соответствуют вашему реальному образу жизни, а не воображаемому . Н овые ненужные вам вещи отдайте настоящим ценителям. Это позволит вам разгрузить дом и доставить удовольствие друзьям или родным.

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