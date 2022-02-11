Ділимося, які види продуктів не можна зберігати за низьких температур. Адже таким чином вони втрачають також свої корисні властивості.

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Що не треба зберігати в холодильнику

Банан

Банани швидко чорніють в холодильнику. Ба більше, змінюється їхня структура. Якщо банани – зелені, їх краще зберігати в мисці за кімнатної теператури.

Щоб банани швидко дозріли в домашніх умовах, кладіть їх поруч з яблуками, картоплею або авокадо. Щоб вони повільніше дозрівали, обгорніть ніжку харчовою плівкою або фольгою.



Стан бананів, які зберігають у холодильнику / Фото Unsplash

Зелень

Кріп, петрушка, коріандр і м'ята – зелень, яку не слід зберігати в холодильнику. У прохолодних і вологих умовах вона швидко в'яне і може навіть почати гнити. Краще покласти пучки зелені в горщики з холодною водою і стежити за ними так само як за букетом квітів.

Манго

Манго, ківі, ананас та інші екзотичні фрукти погано переносять холод. Тому їх радять зберігати за кімнатної температури. Дозрілі плоди слід вживати протягом 2 – 3 днів.

Картопля

Зберігати картоплю і батат рекомендують в темному прохолодному місці. Але для картоплі в холодильнику температура занадто низька й вона шкідлива для крохмалю, що містить цей овоч. Тому так картопля втрачає свої корисні властивості.

Помідори

Помідори не можна зберігати в холодильнику. Від цього вони стають м'якими і несмачними. Овоч добре зберігається кілька днів за кімнатної температури.

Шоколад

Шоколад не можна зберігати в холодильнику, оскільки від низьких температур на ньому утворюється білий наліт і втрачається смак. Какао-масло поглинає інші запахи, через що шоколад, який зберігають в холодильнику, починає погано пахнути.

Мед

Якщо мед зберігати в холодильнику, то він швидко покривається цукром. Зберігати продукт потрібно за кімнатної температури якомога далі від прямих сонячних променів.

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