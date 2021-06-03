Пробіг чи низька ціна: на що звернути увагу при купівлі вживаного мотоцикла

Багато хто з нас фанатіє від мотоциклів, але не має достатньо фінансів, щоб купити новий. Компромісом може стати вживаний байк. Але як обрати "залізного коня", що вже був в експлуатації, щоб не змарнувати потім весь сімейний бюджет на нескінченні ремонти й не підставити під удар власне здоров'я?
Розповідаємо, що насамперед треба перевірити в мотоциклі, який уже був у використанні.
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Не ведіться на низьку ціну
Найчастіше це відновлена техніка або мотоцикли без документів – швидше за все крадені або ввезені в країну незаконно. В обох випадках радість від покупки буде недовгою – при спробі поставити мотоцикл на облік в МРЕВ, техніку можуть заарештувати.
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Подробиці експлуатації варто знати
Профіль власника допоможе побічно оцінити умови експлуатації та утримання байка. Адже, мотоцикл, який використовували для навчання, тренувань або перегонів – не найкращий вибір серед різноманіття б/в мотоциклів ринку.
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Перевірте мотоцикл на викрадення
Нині існує чимало сайтів, де можна дізнатися історію мотоцикла.
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Місце зберігання
Не мало важливо, де байк стояв: у гаражі чи на вулиці. Адже зберігання у теплому гаражі – допоможе уникнути іржі та інших проблем, пов'язаних з тривалою стоянкою на вулиці.
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Наявність повного пакета документів
В абсолютно будь-якої техніки з об'ємом двигуна понад 50 кубічних сантиметрів повинен бути наявний оригінал паспорта технічного засобу, договори купівлі-продажу з попередніми власниками (якщо були) і ВМД (вантажно-митна декларація), якщо байк тільки ввезений та поки не стояв на обліку.
Якщо ж мотоцикл зареєстрований в установленому порядку – свідоцтво реєстрації транспортного засобу та номерний знак.
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Звірте номерні агрегати мотоцикла
У більшості мотоциклів VIN номер знаходиться на рамі (рульовій колонці) в районі правого пера вилки. Переконайтеся, що на ньому відсутні сліди виправлення і зварювання, а всі символи добре читаються.
Фото motorcycle
Оцініть відповідність пробігу
Статистично, навіть у трирічного байка приблизний пробіг зазвичай становить 20 – 30 000 кілометрів, що дозволяє приблизно співвіднести вік мотоцикла з заявленим пробігом. На деяких приладах показання одометра навіть не потрібно скручувати.
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Перевірте раму на пошкодження, тріщини та сліди зварювання
На видимих частинах рами мотоцикла не повинно бути тріщин, а також слідів ремонту та фарбування.
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Огляньте систему охолодження
Перед покупкою обов'язково треба звернути увагу на систему охолодження. Рідинна система охолодження повинна працювати належним чином, щоб не було перегріву і заклинення двигуна, такий ремонт дуже дорогий.
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Перевірте запалення та електрику
Ремонт електрики – складна робота і вимагає певних витрат. Обов'язково треба впевнитись в справності деяких елементів. Не забудьте упевнитися, що дроти не пошкоджені.
При натисканні кнопки стартера холодний двигун мотоцикла повинен впевнено завестись і тримати рівні холості оберти. Це свідчить про те, що акумулятор, стартер, високовольтна котушка та свічки запалювання знаходяться в робочому стані.
Перевірте роботу світлових сигналів: стопи, повороти, габаритні вогні, лампи. Вони повинні працювати справно і спрацьовувати в потрібний момент.
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Перевірте зчеплення
Перевірити роботу зчеплення найкраще можна на мотоциклі в русі. Важіль зчеплення на рулю повинен ходити плавно, передачі включатися чітко, нейтральна повинна знаходитись без докладання сили. Будь-яка проблема з перечислених потребує ремонту. Троси зчеплення не мають бути пошкодженими чи перетягнутими.
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Гальма, теж варто перевірити
Гальма бувають двох видів – дискові та барабанні. Оглянувши диск, можна одразу дізнатись в якому він стані. Також легко оглянути супорт і гальмівні колодки. Барабанні гальма легко перевірити в русі, як правило їх видають скриплячі колодки.
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Гума не маловажлива
Гума має бути більш менш свіжа, з протектором, не зношена, навіть якщо це вживаний мотоцикл. Виробники роблять спеціальні мітки всередині протектора, стершись до яких вона підлягає заміні.
Фото motorcycle