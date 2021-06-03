Розповідаємо, що насамперед треба перевірити в мотоциклі, який уже був у використанні.

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Не ведіться на низьку ціну

Найчастіше це відновлена ​​техніка або мотоцикли без документів – швидше за все крадені або ввезені в країну незаконно. В обох випадках радість від покупки буде недовгою – при спробі поставити мотоцикл на облік в МРЕВ, техніку можуть заарештувати.

Мотоцикли
Фото rideapart

Подробиці експлуатації варто знати

Профіль власника допоможе побічно оцінити умови експлуатації та утримання байка. Адже, мотоцикл, який використовували для навчання, тренувань або перегонів – не найкращий вибір серед різноманіття б/в мотоциклів ринку.

Мотоциклісти
Фото motorcycle

Перевірте мотоцикл на викрадення

Нині існує чимало сайтів, де можна дізнатися історію мотоцикла.

Мотоцикли
Фото rideapart

Місце зберігання

Не мало важливо, де байк стояв: у гаражі чи на вулиці. Адже зберігання у теплому гаражі – допоможе уникнути іржі та інших проблем, пов'язаних з тривалою стоянкою на вулиці.

Мотоцикл зберігання
Фото motorcycle

Наявність повного пакета документів

В абсолютно будь-якої техніки з об'ємом двигуна понад 50 кубічних сантиметрів повинен бути наявний оригінал паспорта технічного засобу, договори купівлі-продажу з попередніми власниками (якщо були) і ВМД (вантажно-митна декларація), якщо байк тільки ввезений та поки не стояв на обліку.

Якщо ж мотоцикл зареєстрований в установленому порядку – свідоцтво реєстрації транспортного засобу та номерний знак.

Документ на мотоцикл
Фото wsj

Звірте номерні агрегати мотоцикла

У більшості мотоциклів VIN номер знаходиться на рамі (рульовій колонці) в районі правого пера вилки. Переконайтеся, що на ньому відсутні сліди виправлення і зварювання, а всі символи добре читаються.

Номерні агрегати мотоцикла
Фото motorcycle

Оцініть відповідність пробігу

Статистично, навіть у трирічного байка приблизний пробіг зазвичай становить 20 – 30 000 кілометрів, що дозволяє приблизно співвіднести вік мотоцикла з заявленим пробігом. На деяких приладах показання одометра навіть не потрібно скручувати.

Пробіг у мотоциклові
Фото ducati

Перевірте раму на пошкодження, тріщини та сліди зварювання

На видимих ​​частинах рами мотоцикла не повинно бути тріщин, а також слідів ремонту та фарбування.

Чоловік біля мотоцикла
Фото rideapart

Огляньте систему охолодження

Перед покупкою обов'язково треба звернути увагу на систему охолодження. Рідинна система охолодження повинна працювати належним чином, щоб не було перегріву і заклинення двигуна, такий ремонт дуже дорогий.


Фото motorcycle

Перевірте запалення та електрику

Ремонт електрики – складна робота і вимагає певних витрат. Обов'язково треба впевнитись в справності деяких елементів. Не забудьте упевнитися, що дроти не пошкоджені.

При натисканні кнопки стартера холодний двигун мотоцикла повинен впевнено завестись і тримати рівні холості оберти. Це свідчить про те, що акумулятор, стартер, високовольтна котушка та свічки запалювання знаходяться в робочому стані.

Перевірте роботу світлових сигналів: стопи, повороти, габаритні вогні, лампи. Вони повинні працювати справно і спрацьовувати в потрібний момент.


Фото ducati

Перевірте зчеплення

Перевірити роботу зчеплення найкраще можна на мотоциклі в русі. Важіль зчеплення на рулю повинен ходити плавно, передачі включатися чітко, нейтральна повинна знаходитись без докладання сили. Будь-яка проблема з перечислених потребує ремонту. Троси зчеплення не мають бути пошкодженими чи перетягнутими.

Зчеплення у мооцилові
Фото motorcycle

Гальма, теж варто перевірити

Гальма бувають двох видів – дискові та барабанні. Оглянувши диск, можна одразу дізнатись в якому він стані. Також легко оглянути супорт і гальмівні колодки. Барабанні гальма легко перевірити в русі, як правило їх видають скриплячі колодки.

Гальма у мотоцикла
Фото rideapart

Гума не маловажлива

Гума має бути більш менш свіжа, з протектором, не зношена, навіть якщо це вживаний мотоцикл. Виробники роблять спеціальні мітки всередині протектора, стершись до яких вона підлягає заміні.

Гума у мотоциклові
Фото motorcycle