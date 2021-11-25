Прикраси для фанатів "Зоряних війн": як зробити чарівні сніжинки з Йодою та Мандалорцем

Настає пора прикрашати домівки новорічним дощиком та сніжинками. Та не варто обмежуватися класичними різдвяними варіаціями – дизайнерська компанія запропонувала потішити поціновувачів франшизи Star Wars та створити милі тематичні сніжинки з паперу.

Для фанатів малого Йоди, зоряних штурмовиків та Мандалорця компанія Anthony Herrera Designs розробила кілька оригінальних шаблонів для новорічних прикрас.

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Детальні сніжинки зобразять улюблених персонажів із всесвіту "Зоряних війн" та створять чудову святкову атмосферу.

Що зображено на сніжинках Колекція чарівних паперових сніжинок присвячена серіалу "Мандалорець" – спін-оффу оригінальної трилогії "Зоряних війн". Стрічка розповідає про події між падінням Імперії та появою першого ордена. Головними героями космоопери стали самітник-мандалорець Дан Джарін, якого зіграв Педро Паскаль, та Ґроґу – крихітна істота, яка підозріло схожа на магістра Йоду.

На сніжинках можна розгледіти як головних, так і другорядних персонажів, які так сподобалися глядачам.

Шаблон сніжинки з малим Йодою / Колаж 24 каналу з фото Anthony Herrera Designs

Шаблон сніжинки з Мандалорцем / Колаж 24 каналу з фото Anthony Herrera Designs

Шаблон сніжинки з Карою Дюн / Колаж 24 каналу з фото Anthony Herrera Designs

Шаблон сніжинки з імперськими штурмовиками / Колаж 24 каналу з фото Anthony Herrera Designs

Шаблон сніжинки з Бобою Феттом / Колаж 24 каналу з фото Anthony Herrera Designs

Шаблон сніжинки з Асокою Тано / Колаж 24 каналу з фото Anthony Herrera Designs

Шаблон сніжинки з Куїлом / Колаж 24 каналу з фото Anthony Herrera Designs

Які ще сніжинки по "Зоряних війнах" можна створити: дивіться відео