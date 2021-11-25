Для фанатов маленького Йоды, звездных штурмовиков и Мандалорца компания Anthony Herrera Designs разработала несколько оригинальных шаблонов для новогодних украшений.

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Детальные снежинки изобразят любимых персонажей из вселенной "Звездных войн" и создадут замечательную праздничную атмосферу.

Что изображено на снежинках Коллекция волшебных бумажных снежинок посвящена сериалу "Мандалорец" – спин-оффу оригинальной трилогии "Звездных войн". Лента рассказывает о событиях между падением империи и появлением первого ордена. Главными героями космооперы стали отшельник-мандалорец Дан Джарин, которого сыграл Педро Паскаль, и Грогу – крошечное существо, подозрительно похожее на магистра Йода.

На снежинках можно разглядеть как главных, так и второстепенных персонажей, которые так понравились зрителям.

Шаблон снежинки с маленьким Йодой / Коллаж 24 канала с фото Anthony Herrera Designs

Шаблон снежинки с Мандалорцем / Коллаж 24 канала с фото Anthony Herrera Designs

Шаблон снежинки с Карой Дюн / Коллаж 24 канала с фото Anthony Herrera Designs

Шаблон снежинки с имперскими штурмовиками / Коллаж 24 канала с фото Anthony Herrera Designs

Шаблон снежинки с Бобой Феттом / Коллаж 24 канала с фото Anthony Herrera Designs

Шаблон снежинки с Асокой Тано / Коллаж 24 канала с фото Anthony Herrera Designs

Шаблон снежинки с Куилом / Коллаж 24 канала с фото Anthony Herrera Designs

Какие еще снежинки по "Звездным войнам" можно создать: смотрите видео