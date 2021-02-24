Прихований зміст та еволюція логотипів найвідоміших компаній

Хороший логотип має бути красивим, впізнаваним, викликати у людини емоції та легко запам'ятовуватися. Логотипи більшості відомих компаній відповідають усім цим вимогам. Однак деякі містять ще й невелику таємницю, розгадати яку вдається лише найуважнішим.

Вашій увазі пропонуємо 9 найцікавіших логотипів з усього світу з прихованим змістом. Придивіться, вони не такі прості, як може здатися на перший погляд. Звідки взялися ці символи, що вони означають та хто був їхнім творцем?

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1. Apple

Першим логотипом компанії була гравюра з Ісааком Ньютоном під яблунею, яку обвивала велика стрічка з підписом "Apple Computer Co". Дизайнером цього лого був один із засновників компанії Рональд Уейн.



Фото inc.com

Друге лого Apple зробив дизайнер Роб Янов. Від старого лого компанії нічого не залишилося, крім, мабуть, ідеї з фруктом, який падає на голову Ньютона. Також яблуко було надкушеним для того, щоб люди могли одразу впізнати цей солодкий плід. Адже ціле яблуко можна було прийняти за будь-який інший фрукт округлої форми.

2. Ferrari

Автомобільний логотип цього бренду знайомий всім. Його головні атрибути – це баский чорний жеребець на жовто-золотистому тлі з намальованим італійським прапором у верхній частині логотипу.



Фото car-brand

Спочатку емблема Ferrari була на літаку льотчика Франческо Баракка, за часів Першої світової війни. Енцо Феррарі, попросив у Франческо віддати йому цей логотип. Льотчик погодився і віддав право Енцо на використання лого.

3. Versace

Логотип дому Versace – дуже екстравагантний і неординарний. Він був розроблений в 1978 році Джанні Версаче. Логотип являє собою голову представниці давньогрецької міфології – Медузи Горгони. Дизайнер пояснив чому він вибрав цього персонажа: "Це синтез краси та простоти, який здатний загіпнозувати будь-кого, як і одяг, що випускається брендом".





Фото pinterest

4. Android

Ідея для створення логотипу у вигляді кумедного робота виникла завдяки емблемі, яку ми часто бачимо на дверях громадських туалетів.





Фото logos

5. McDonald's

Психолог Луїс Ческін запропонував логотип у вигляді двох золотих арок, які разом складають літеру "М". Він прокоментував це так, що округла форма літери нагадує жіночі груди й на підсвідомому рівні викликає апетит та навіює людям спогади про своє дитинство.



Фото pinterest

6. Lamborghini

Спочатку італійська компанія займалася виробництвом тракторів. Тому бик став емблемою компанії. Ця тварина дуже витривала і сильна. Зараз, автомобілі марки Lamborghini – потужні, дорогі суперкари, і емблема золотого бика їм дуже підходить.





Фото car-brand

7. Coca-Cola

Coca-Cola має найбільш впізнаваний фірмовий стиль логотипу, якому вже понад 117 років. На початку 1980-х років, у зв'язку з конкуренцією з боку продукції Pepsi, було прийнято рішення змінити лого компанії на New Coke. Зробивши цей маркетинговий хід, компанія почала втрачати продажі. Споживачам не подобалася нова назва напою. Через деякий час, напою повернули колишню назву Coca-Cola, тим самим компанія поліпшила свої продажі.





Фото pinterest

8. Pepsi

Перше лого компанії було не надто симпатичне. Можна сказати – провальне. У 1962 році, компанія змінила свій логотип на триколірний м'ячик, а також прибрала префікс Cola. Тепер вона називається просто Pepsi. Однак, лого компанії змінюється дуже часто. З чим це пов'язано – невідомо.





Фото pinterest

9. Nike

Засновник компанії Філ Найт заплатив студентці Керолін Девідсон всього 35 доларів за створення цієї емблеми. Спочатку символ його не вразив, але потім він приніс успіх фірмі. Часто логотип цієї компанії порівнюють із крилом богині перемоги Ніки.





Фото pinterest